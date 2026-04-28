El temps de dimecres: inestabilitat atmosfèrica i ruixats al Pirineu

Continua la inestabilitat atmosfèrica. Aquest dimecres, Catalunya tornarà a viure una jornada amb núvols alts i mitjans que deixaran precipitacions a les àrees de muntanya de cara a la tarda, si bé també podria afectar altres punts del territori.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el dia començarà amb bastants núvols que circularan de sud a nord del territori i que poden deixar molt ennuvolat el cel, sobretot a l'oest del país. Les temperatures seran lleugerament més altes en aquesta franja del dia. A banda, fins a mig matí hi haurà alguns estrats baixos a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
De cara a la tarda, s'esperen alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental. Seran febles, en general, o localment moderats, i no es descarta que vagin acompanyats de tempesta. Cap al tard, aquestes precipitacions també es podrien traslladar a altres punts del terç oest del territori. La quantitat de precipitació acumulada serà minsa i anirà acompanyada de fang.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
La temperatura mínima serà un poc més alta en general, sobretot al litoral i prelitoral. Pel que fa a la màxima, serà similar o lleugerament més baixa, especialment al terç sud i a la Costa Brava.
- Barcelona: mín. 16 °C / màx. 21 °C
- Girona: mín. 11 °C / màx. 24 °C
- Lleida: mín. 11 °C / màx. 27 °C
- Tarragona: mín. 14 °C / màx. 21 °C
- Tortosa: mín. 13 °C / màx. 23 °C
- Manresa: mín. 10 °C / màx. 25 °C
- Tremp: mín. 9 °C / màx. 25 °C
- Ripoll: mín. 8 °C / màx. 22 °C
- Vielha: mín. 9 °C / màx. 19 °C
A mitjà termini
A mesura que avanci la setmana, continuarà el predomini de la inestabilitat, sobretot dijous, quan encara serà més notable. També la davallada de la temperatura serà més notable de cara al cap de setmana.