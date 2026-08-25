El temps del dimecres 26 d'agost: tornen el vent i la pluja a més de 15 comarques

Després d'un oasi de bon temps el dimarts, aquest dimecres 26 d'agost arrenca amb un pronòstic marcat per una alerta de vent a tres comarques i el retorn de la pluja a bona part de les comarques de la Catalunya Central, punts del Camp de Tarragona i al Pirineu i Prepirineu oriental, si bé no seran descartables a la resta de Catalunya. En concret, les precipitacions es podran produir al Vallès Occidental, al Moianès, a Osona, al Lluçanès, al Moianès, al Bages, al Ripollès, a la Cerdanya, al Solsonès, a l'Anoia, a la Segarra, a l'Urgell, al Pla d'Urgell, a l'Alt Camp, al Penedès, a les Garrigues, la Conca de Barberà i al Priorat.
Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, el cel estarà entre mig i molt tapat per núvols alts i mitjans fins a la tarda, amb algunes nuvolades de base elevada. Fins a primera hora de la tarda, hi poden haver pluges febles o moderades, de distribució irregular i de curta durada, que, localment, poden anar acompanyades de tempesta. Les quantitats que descarregaran seran escasses però poden anar acompanyades de fang.
Tot i això, durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu occidental que deixaran el cel mig ennuvolat. A banda, durant la matinada i de nou al final del dia, hi haurà intervals de núvols baixos al sud del litoral. Pel que fa a la temperatura, la mínima es mantindrà a uns nivells similars i la màxima baixarà moderadament al litoral i prelitoral del país. Altrament, podrà pujar lleugerament a l'Empordà i al pla de Lleida.
Alerta per vent
Durant el matí i la tarda, entre les 6 i les 18 hores el Meteocat ha activat una alerta per vent d'una intensitat màxima d'u sobre sis. El vent bufarà de component sud i el llindar d'alerta s'assolirà a les cotes altes. Més enllà d'això, la previsió també contempla que, a la resta de Catalunya, es puguin produir ratxes de vent puntuals i fortes que acompanyin els ruixats.
- Vall d'Aran
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Ripollès