Llevantada: el Meteocat posa en alerta 17 comarques per pluja, neu i mala mar

El temporal Harry ja ha deixat una empremta contundent en el seu primer episodi, amb registres de precipitació que puntualment han assolit els 140 litres per metre quadrat i a l'Alt Pirineu han acumulat acumulant fins a 90 centímetres de neu nova. Aquesta és només la primera fase d'un temporal que, a partir d'aquesta matinada, es convertirà en una llevantada clàssica que afectarà de ple la Costa Brava i les comarques del nord-est.
Davant d'aquesta nova situació, el Meteocat ha activat avisos a 17 comarques, situant el focus principal a les comarques gironines, amb alerta taronja per pluja a l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès. Els avisos, però, s'estenen també al voltant del Montseny, així com a les comarques del Camp de Tarragona -per xàfecs intensos- i les Terres de l'Ebre de cara a dimarts. S'espera que la combinació del vent de llevant i la humitat del Mediterrani reactivi les precipitacions de forma generalitzada i persistent en aquests sectors.
Protecció Civil ha fet una crida a extremar la prudència davant la possibilitat que les pluges superin els 100 litres en 24 hores. El terreny ja està saturat per l'aigua caiguda durant el cap de setmana, cosa que augmenta el risc de crescudes sobtades de rius i rieres. A més, amb els embassaments fregant el 90%, caldrà seguir els cabals aigües avall de Susqueda. L'episodi també vindrà acompanyat d'un fort temporal marítim que deixarà molt mala mar, amb onades que podrien causar afectacions importants a la línia de la costa, especialment a la Costa Brava.
En aquest sentit, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels municipis de l'Alt i el Baix Empordà. Les onades poden superar els 4-5 metres i les autoritats han fet una crida a no acostar-se a esculleres i passeigs marítims per evitar danys personals així com evitar les activitats al mar. També continua vigent la recomanació de no fer muntanya ja que el risc d'allaus ha crescut i serà entre marcat i fort a tot el Pirineu català.
Dilluns 19 de gener
Avís per intensitat de pluja
Possible acumulació de 20 litres en mitja hora. Perill màxim 2/6. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta.
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Pla de l'Estany
- Gironès
- Baix Penedès
- Tarragonès
- Baix Camp
Avís per acumulació de pluja
Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 4/6. La precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades en un episodi que es mantindrà fins dimarts.
- Alt Empordà (taronja)
- Garrotxa (taronja)
- Selva (taronja)
- Ripollès
- Pla de l'Estany
- Gironès
- Baix Empordà
- Osona
- Vallès Oriental
Avís per neu
Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill màxim 3/6. La cota de neu rondarà entre els 1.200 i 1.400 metres, tot i que podrà baixar fins als 1.000 metres en moments de precipitació intensa. En tot l'episodi es poden acumular més de 50 cm de neu per sobre dels 1.400 metres i més de 80 cm per sobre dels 2.000 metres.
Dimarts 20 de gener
Avís per intensitat de pluja
Possible acumulació de 20 litres en mitja hora. Perill màxim 2/6. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta.
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Pla de l'Estany
- Gironès
Avís per acumulació de pluja
Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 3/6. La precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades en un episodi que es mantindrà fins dimarts.
- Alt Empordà (taronja)
- Baix Empordà (taronja)
- Pla de l'Estany (taronja)
- Gironès (taronja)
- Selva
- Garrotxa
- Ripollès
- Osona
- Vallès Oriental
- Maresme
- Baix Camp
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Baix Ebre
- Montsià
Avís per neu
Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill màxim 3/6. La cota de neu rondarà entre els 1.200 i 1.400 metres, tot i que podrà baixar fins als 1.000 metres en moments de precipitació intensa. En tot l'episodi es poden acumular més de 50 cm de neu per sobre dels 1.400 metres i més de 80 cm per sobre dels 2.000 metres.