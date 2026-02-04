Més pluja i neu, ara per la borrasca Leonardo

Diu el refranyer que “per Santa Àgata, la sembra es gata”. I aquest dijous 5 de febrer, patrona de pastissers, campaners i protectora de volcans, el problema no serà el fred sinó les pluges. La borrasca Leonardo, ubicada a l'oest de les illes Britàniques, continuarà afectant Catalunya de manera indirecta. A diferència d'Andalusia -on està provocant greus inundacions-, aquest dijous s'espera un nou front, una mica més actiu que el de dimecres que tot just ha deixat entre 1 i 6 litres, segons les dades del Meteocat.
Quin temps s'espera per aquest dijous 5 de febrer?
La borrasca Leonardo, que està castigant amb molta duresa el sud de la península, ens enviarà un front relativament actiu que travessarà Catalunya d'oest a est. El matí començarà amb un cel molt tapat a tot el país i precipitacions que ja regaran les comarques de Ponent i el Pirineu.
A mesura que avanci el dia, les pluges s'estendran cap a la resta de Catalunya. No seran precipitacions extraordinàries en quantitat, però sí generals -segurament només en quedarà al marge l'extrem nord-est-. La cota de neu pujarà fins als 1.600-1.800 metres a causa de l'entrada d'aire temperat del sud, però localment -especialment a les primeres hores- pot ser força més baixa.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Els núvols de la nit no permetran que les temperatures baixin -tot just en alguns punts del Pirineu i Prepirineu pot glaçar-, però al mateix temps -excepte a la costa- les màximes quedaran relativament curtes.
- Barcelona: mín. 11 °C / màx. 16 °C
- Girona: mín. 4 °C / màx. 14 °C
- Lleida: mín. 3 °C / màx. 12 °C
- Tarragona: mín. 8 °C / màx. 16 °C
- Tortosa: mín. 8 °C / màx. 16 °C
- Manresa: mín. 1 °C / màx. 9 °C
- Tremp: mín. -1 °C / màx. 9 °C
- Vielha: mín. 2 °C / màx. 10 °C
- Ripoll: mín. 20 °C / màx. 11 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
Tot i que Leonardo és una borrasca d'alt impacte, a Catalunya ens afecta indirectament. Això fa que no hi hagi avisos de neu i pluja, malgrat que a les cotes de l'Alt Pirineu les precipitacions poden ser abundants i tornar a fer augmentar els gruixos acumulats.
En canvi, a partir del vespre, el vent de sud deixarà onades que poden superar els 2,5 metres, especialment a la costa central. En aquest sentit, el Meteocat ha activat un avís per maregassa.
Avís per mala mar
Llindar que es pot superar: onades > 2.50 metres (maregassa). Perill màxim: 3/6. La direcció de l'onatge predominant serà entre sud i sud-oest. Hi haurà una notable mar de fons.
- Baix Penedès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Barcelonès(avís groc)
- Maresme (avís taronja)
- Baix Empordà (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
Tampoc farà net el cap de setmana
Després del front d'aquest dijous, divendres serà un dia força tranquil, on el sol predominarà arreu i només s'esperen núvols als dos extrems del país. A partir de dissabte, tanmateix, la situació es tornarà a embolicar en un cap de setmana de nous fronts amb més pluja i neu al Pirineu.