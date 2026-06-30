Reclamen modificar una cursa de muntanya al Pirineu per protegir una ossa amb tres cadells

L'Associació per a la Defensa del Llop i l'Os al Pirineu (ADLO Pirineu) ha presentat formalment una sol·licitud al Conselh Generau d'Aran perquè modifiqui el recorregut de la UTMB Val d'Aran. L'entitat demana desviar un tram de 6,2 quilòmetres de la cursa de muntanya, que se celebra entre l'1 i el 5 de juliol, per evitar un sector altament sensible per a la fauna. La petició neix de la presència confirmada a la zona d'una ossa acompanyada de tres cadells, així com de dues femelles més amb cries en àrees properes.
Es tracta d'un espai utilitzat anualment per les femelles d'os bru durant el període de cria, fet que, segons l'entitat ecologista, el converteix en un punt d'elevada sensibilitat biològica per a la conservació de l'espècie. En aquest sentit, adverteixen que el pas massiu de persones pot provocar alteracions importants en el seu comportament i augmentar l'estrès sobre les ventrades. Cal tenir en compte que la UTMB Val d'Aran és una de les curses de trail amb més participants d'Europa, amb un total de 7.500 corredors. “Aquesta massificació multiplica el risc de trobades fortuïtes entre visitants i femelles protectores dels seus cadells”, apunten des d'ADLO Pirineu.
La sol·licitud recorda que aquest tipus de mesures preventives compten amb nombrosos precedents administratius a l'estat espanyol, on s'aplica habitualment el principi de precaució. Les administracions responsables de la serralada Cantàbrica han restringit reiteradament l'accés quan es detecten femelles amb cries en zones freqüentades pel públic. Per exemple, l'abril de 2023, el Principat d'Astúries va limitar temporalment el pas de visitants a diversos itineraris del parc natural de Somiedo per evitar interferències amb una ossa i la seva cria.
Aquestes restriccions s'han continuat aplicant recentment. L'abril passat, el Govern d'Astúries va prohibir temporalment l'escalada al sector de Peñas Juntas, a Proaza, en localitzar una ossa amb una cria i el seu cau a prop de les vies. Més tard, aquest passat juny de 2026, la Junta de Castella i Lleó va tancar l'accés al Pico Curavacas, a la Muntanya Palentina, per preservar la tranquil·litat de tres grups familiars d'os bru davant la presència de senderistes i escaladors.
Arran dels avisos enviats per l'entitat ecologista, els Agents de Miei Ambient aranesos mantindran un seguiment de la zona durant els dies previs i durant la celebració de la cursa. Aquest dispositiu de vigilància permetrà monitorar l'evolució dels animals i adoptar mesures si es detecta algun risc. Malgrat valorar-ho positivament, ADLO insisteix que la millor manera d'evitar molèsties i garantir la conservació dels ossos és modificar preventivament el traçat en el tram afectat.
Més d'un centenar d'ossos al Pirineu
Cal recordar que l'any passat la població d'ossos al Pirineu va superar per primera vegada el centenar des de la seva reintroducció. Dels 108 exemplars identificats el 2025, la meitat dels quals (58) viuen a Catalunya.