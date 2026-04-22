Un Sant Jordi de sol i calor, però esquitxat per xàfecs i tempestes

Una bona notícia meteorològica i una de dolenta. La bona? Que Sant Jordi estarà marcat pel sol i la calor. La dolenta? Que a la tarda es poden produir xàfecs i tempestes. Malgrat que es concentraran bàsicament al Pirineu i Prepirineu, tampoc se'n descarten al prelitoral, especialment a la zona de les muntanyes de Prades.
Matí molt tranquil
El temps d'aquest dijous al matí serà molt tranquil. El sol dominarà arreu del país malgrat que hi haurà núvols decoratius tant a part del litoral com al Pirineu. A l'interior, a més, no es descarten boires i boirines a primera hora, que tendiran a dissipar-se ràpidament.
Les mínimes tendiran a baixar, malgrat que continuaran sent molt agradables. Valors entre 13 i 15 ºC a la costa, entre 8 i 11 ºC a l'interior i de 6-8 ºC a les valls del Pirineu.
Una tarda dual
A la tarda hi haurà dues Catalunyes. La que continuarà gaudint del sol i de temperatures força elevades per l'època de l'any -malgrat que les màximes recularan una mica- i la que patirà per si comença a descarregar un bon xàfec.
De fet, es reproduirà el mateix esquema dels últims dies. El creixement de nuvolades convectives que, localment, puguin deixar precipitacions intenses. Com ha passat els darrers dies, podran anar acompanyades d'aparat elèctric així com de calamarsa o, fins i tot, de pedra petita (fins a 2 centímetres).
En general, les precipitacions seran més probables en qualsevol punt del Pirineu, però també es poden estendre al Prepirineu -caldrà veure si acaben arribant en punts de la Catalunya Central-. Fora d'aquest àmbit, no se'n descarten al prelitoral, especialment al Camp de Tarragona.
De moment, el Meteocat no ha activat avisos per intensitat de pluja.
Màximes i mínimes per Sant Jordi
Les temperatures, tant les màximes com les mínimes, tendiran a baixar. En aquest sentit, els termòmetres no passaran dels 20-25 ºC, lluny de valors com els 31,6 ºC assolits aquest dimecres a Vinebre (la Ribera d'Ebre).
Aquests són els valors pronosticats pel Meteocat:
- Barcelona: mín. 15 °C / màx. 20 °C
- Girona: mín. 7 °C / màx. 25 °C
- Lleida: mín. 12 °C / màx. 26 °C
- Tarragona: mín. 13 °C / màx. 21 °C
- Tortosa: mín. 14 °C / màx. 23 °C
- Manresa: mín. 8 °C / màx. 24 °C
- Tremp: mín. 10 °C / màx. 25 °C
- Olot: mín. 6 °C / màx. 20 °C
- Granollers: mín. 12 °C / màx. 24 °C
- Vielha: mín. 9 °C / màx. 24 °C