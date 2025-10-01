Un setembre amb sis esclafits i deu mànegues marines

Sis esclafits, deu mànegues marines, aiguats torrencials de fins a 300 litres i el rècord d'intensitat de pluja en un minut són alguns dels fenòmens extrems que s'han produït aquest setembre a Catalunya. Tanmateix, en una bona mostra de la irregularitat pròpia de la tardor al clima mediterrani, en altres comarques del país tot just s'hi han recollit 5 mm en tot el mes.
Un esclafit amb vents de 150 km/h
Entre els fenòmens més destacats, el Servei Meteorològic de Catalunya ha detectat fins a sis esclafits, un dels quals, produït la matinada de l’1 de setembre a Tordera (el Maresme). “Aquest fenomen va ser especialment destacat perquè va arribar a tenir ratxes de 150 km/h amb diversos danys ocasionats a boscos i teulades”, explica Oriol Rodríguez, tècnic del Meteocat. També es van registrar afectacions menors al Vallès Oriental i a la Selva.
De fet, és responsabilitat dels especialistes del Servei Meteorològic de Catalunya determinar si realment ha estat un esclafit o un tornado. Aquest mes també es van haver de desplaçar al Lluçanès, per confirmar aquest fenomen que va tombar arbres i pals de telèfon entre Sant Agustí i Sant Martí d'Albars.
A més, el setembre ha deixat un total de deu mànegues marines, principalment al litoral central i sud. El cas més singular va ser el de Vilassar de Mar (Maresme), on un mateix nucli convectiu va generar fins a sis mànegues simultànies, un fet molt poc habitual tot i que aquest mes és un dels més propicis per a aquest tipus de fenòmens.
Distribució irregular de la pluja
Pel que fa a la precipitació, el mes ha estat molt plujós al conjunt del país, tot i que amb una distribució molt desigual. El Prepirineu, la conca mitjana i alta del Llobregat i el delta de l’Ebre han registrat acumulacions excepcionals, mentre que zones com les Garrigues o l’Urgell amb prou feines han superat els 5 mm. Aquest contrast, recorda Aleix Serra, cap de l'equip de dades del Meteocat, és típic del setembre mediterrani, on poden coincidir aiguats torrencials a la costa i sequedat a l’interior.
Un dels episodis més intensos es va produir el 21 de setembre, amb més de 100 mm al voltant del massís de Montserrat i el Port del Comte. A l'estació de Montserrat-Sant Dimes, els 129,3 mm recollits van convertir aquest dia en el més plujós en 22 anys de dades. Dies enrere, un altre episodi va fer fregar els 100 litres a Castellbisbal (Vallès Occidental) mentre que a la Quart (Berguedà) es va batre un rècord d'intensitat a la xarxa del Meteocat amb 7,8 mm en unsol minut.
Els aiguats més destacats, però, van arribar amb les restes de l’ex-huracà Gabrielle els dies 28 i 29 de setembre, que va fer diana a les Terres de l'Ebre. L'episodi va deixar quasi 306 litres a Amposta -dels quals 171 en només dues-, 220 al Mas de Barberans i 214 als Alfacs. En aquestes tres poblacions del Montsià es van superar els rècords històrics de pluja en 24 hores mentre que altres registres al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre van oscil·lar entre els 50 i els 200 litres.