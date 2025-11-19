El Congrés i el Senat dels Estats Units forcen Trump a desclassificar els papers del pedòfil Epstein

El Congrés dels Estats Units ha aprovat aquest dimarts la desclassificació dels documents del pedòfil Jeffrey Epstein, involucrat en una presumpta xarxa d'abusos sexuals a menors d'edat a l'alta societat estatunidenca i mundial. Un dels noms que es relacionen amb la xarxa és del president nord-americà, Donald Trump, que després d'anys sense permetre la publicació dels papers d'Epstein i múltiples manifestacions populars, ha canviat de postura i ha demanat als republicans que donin suport a la publicació.
Per això, el Senat ha donat llum verda per unanimitat al projecte de llei que ordena al Departament de Justícia divulgar els documents relacionats amb Epstein i ha enviat el text a l'escriptori de Trump. El canvi de posicionament arriba amb l'argument de la Casa Blanca que Trump "no té res a amagar" i que el Partit Demòcrata insisteix en el cas per "amagar els èxits" de la seva administració.
Una setmana abans, però, un comitè de la Cambra de Representants va publicar diversos correus electrònics d'Epstein en què afirmava que Trump "va passar hores" amb una de les víctimes de la xarxa de trànsit de menors i que "sabia això de les noies", la qual cosa va tornar a posar el focus en la seva relació. Anteriorment, ja s'havia filtrat una carta del president estatunidenc per felicitar l'aniversari al pedòfil en què feia referència als seus "secrets".
I, el setembre, el Congrés va publicar un paquet d'arxius relacionats amb Epstein, que incloïa més de 33.000 pàgines, lliurat el Departament de Justícia en un intent de transparència de l'Administració Trump. Si bé, la majoria de documentació ja s'havia fet pública amb anterioritat, fet que va generar pressions dins de les files republicanes per a la publicació de més informació classificada.
El cas Epstein: un suïcidi i molts interrogants
Epstein va ser arrestat el juliol del 2019 per càrrecs d'abús sexual i tràfic de desenes de nenes a principis dels anys 2000. El magnat financer va tractar amb personalitats com el príncep Andreu d'Anglaterra, germà de Carles III; l'expresident demòcrata dels Estats Units Bill Clinton o Donald Trump; i va morir per suïcidi per ofegament, segons la versió oficial, al Centre Correccional Metropolità de Nova York quan esperava judici.