La crisi dels drons s'estén fins a Múnic: tanca l'aeroport unes hores i cancel·la una vintena de vols

L'aeroport de Múnic no ha iniciat el dia com esperava. Durant la nit del dijous, concretament a les 22:18 h, es va veure drons sobre volant l'aeroport i durant la primera hora del matí d'aquest divendres s'hi ha hagut d'interrompre l'activitat aeroportuària. Això ha fet que es provoqués la cancel·lació de 17 vols i vora unes 3.000 persones han hagut de ser ateses per la policia, qui ha facilitat llits plegables, mantes i menjar.
L'aeroport de Múnic és el segon més gran d'Alemanya i s'ha vist amenaçat i davant la desconeixença del que passava han decidit restringir l'activitat per posteriorment suspendre-la per complet. L'avistament de drons ha fet que es desplegués un gran nombre d'agents estatals i federals, com també de mitjans aeris per tal de buscar els drons i els seus conductors.
Però, tot i la recerca amb helicòpter dels cossos policials, "no hi ha informació disponible sobre el tipus i número de dron" ni sobre el seu origen, segons ha explicat el portaveu de la policia. A més, aquests fets han estat els últims, però no els únics. Aquesta ha estat la darrera incursió de drons de procedència desconeguda a Europa, després del tancament temporal dels aeroports de Dinamarca i Noruega la setmana passada.
Dos ensurts en una setmana
Una altra activitat que va posar en alerta tota la ciutat bàvara va ser els fets del dimecres. L'Oktoberfest va romandre tancat durant diverses hores, per l'amenaça a la seguretat ciutadana, després que trobessin un cadàver amb explosius a la motxilla i en relació amb aquest una casa incendiada i una carta ambigua.
Crear un mur antidrons
Davant d'aquests fets, la Unió Europea estudia crear un mur antidrons. Tot i que no es conegui la procedència dels drons que van entrar en territori aeri de Dinamarca, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ja ha suggerit que podria ser Rússia.
Durant aquest divendres la Unió Europea començarà a estudiar la proposta de crear un mur antidrons. Concretament, el comissionat de Defensa Europeu es reunirà amb els països més pròxims a Rússia: Estona, Letònia, Lituània, Finlàndia, Polònia, Romania i Bulgària, també hi participarà Ucraïna. La iniciativa la va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després de la incursió de drons russos en territori polonès i europeu. Però, tot i això, diversos drons del Kremlin han seguit sobrevolant Romania i Estònia.