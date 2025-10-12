L'ajuda humanitària entra a Gaza mentre Hamàs i Israel preparen l'alliberament dels ostatges

L'acord de pau al Pròxim Orient sembla que, per ara, tira endavant. Uns 170 camions carregats d'ajuda humanitària ja han entrat aquest diumenge a la Franja de Gaza, segons ha confirmat l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA). Llargues cues de camions es concentren al pas fronterer de Rafah, a l'espera de ser inspeccionats per l'exèrcit israelià, i està previst que més de 400 camions surtin en les pròximes hores d'Egipte amb aliments i subministraments mèdics, de refugi i d'emergència.
En paral·lel, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que Israel està preparat per rebre "immediatament" els ostatges. A l'interior de la Franja encara hi quedarien 48 ostatges (20 vius i 18 morts) i encara es desconeix quan començarà el seu alliberament. La milícia islamista Hamàs hauria comunicat que ja està llesta per alliberar els ostatges israelians aquest mateix diumenge, segons ha avançat el diari nord-americà Wall Street Journal.
El president dels Estats Units, Donald Trump, havia dit que l'alliberament dels ostatges seria el dilluns 13 d'octubre, però l'entrega es podria avançar unes hores. Netanyahu ha reiterat que el seu país està "preparat i llest per rebre immediatament" tots els ostatges i que està en contacte permanent amb Gal Hirsch, coordinador israelià per a l'assumpte dels ostatges. Com a contrapartida i dins el pla de pau de Trump, Israel excarcerarà 250 palestins i retornarà 1.700 detinguts a Gaza durant els dos anys de guerra.
Israel vol destruir els túnels de Hamàs
Per altra banda, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha ordenat a les Forces Armades centrar-se en la destrucció dels túnels construïts per les milícies gazianes, principalment de Hamàs, una vegada alliberats els ostatges. "El gran repte d'Israel serà la destrucció de tots els túnels terroristes de Hamàs a Gaza, directament per part de les Forces de Defensa d'Israel i a través del mecanisme internacional que s'instaurarà sota direcció i supervisió dels Estats Units", ha dit en un missatge a la xarxa social X.
Katz subratlla que "aquest és el principal significat de l'aplicació del principi acordat de desmilitarització de Gaza i desarmament de Hamàs". En aquesta fase de l'acord, Israel manté el control militar dels extrems nord i sud de la Franja, així com d'una ampla línia de territori a la frontera oriental de l'enclavament. Per això no és clar com intervindrà l'exèrcit per demolir els túnels situats fora de la zona de control militar israeliana contemplada al pla de pau de Trump.