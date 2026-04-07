Trump redobla l'amenaça contra l'Iran: «Aquesta nit morirà una civilització sencera»

Donald Trump ha amenaçat aquest dimarts que "tota una civilització morirà aquesta nit, per no tornar mai", poques hores abans de la fi del seu ultimàtum, que ha ajornat fins a tres vegades, a les autoritats de l'Iran. En un missatge a les xarxes socials, el president dels Estats Units (EUA) diu que, tot i que "no vol que això passi, probablement es produirà".
Trump ha assegurat que aquesta nit es viurà "un dels moments més importants en la llarga i complexa història del món", a més d'afegir que "per fi acabaran els 47 anys d'extorsió, corrupció i mort", fent referència al període que ha passat des de l'èxit de la Revolució Islàmica de l'Iran, el 1979. Amb tot, el president dels EUA ha conclòs el comunicat amb un "que Déu beneeixi el gran poble de l'Iran".
L'amenaça arriba després del tercer ajornament de l'ultimàtum dels Estats Units perquè l'Iran reobri l'estret d'Ormuz: ara, l'hora límit és a les 20 hores d'aquest dimarts a la costa Est (la matinada d'aquest dimecres a Catalunya). Donald Trump, a més, ja ha arribat a assegurar en altres ocasions que el país sencer "pot quedar arrasat en una nit", inclosos atacs contra "cada pont" i "cada central nuclear".
Iran trenca relacions amb els EUA
L'Iran, com a resposta a les amenaces de Trump, ha decidit tallar les comunicacions extraoficials amb els EUA. Hores abans de les declaracions incendiàries, de fet, l'Iran ja havia recordat als EUA que els atacs contra infraestructures civils són un crim de guerra i que, si es produeixen, respondran amb la mateixa duresa. A més, la Guàrdia Revolucionària també ha assegurat que l'estret d'Ormuz no tornarà "mai" a ser com era abans de la guerra, "sobretot per als EUA i Israel". En un altre missatge a les xarxes socials, la milícia ha detallat que estan enllestint els "operatius" per establir un "nou ordre" al golf Pèrsic.