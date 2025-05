La carpa de Nilak transforma Àger en un escenari d’arts en viu

Nilak, el projecte escènic nòmada que impulsa la descentralització cultural, s’instal·larà per primera vegada a la Noguera. Del 6 al 15 de juny, la carpa de Nilak farà parada a Àger, convertint el municipi en escenari d’una intensa programació d’activitats artístiques i participatives. Durant deu dies, s’hi oferiran espectacles de circ, dansa i teatre, així com tallers, accions comunitàries i propostes per redescobrir les particularitats del territori.

Aquesta iniciativa, impulsada amb el suport de la Generalitat, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de la Noguera, ha estat presentada a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Un dels membres de l’equip de Nilak, Oriol Escursell, ha remarcat que el projecte neix per acostar les arts contemporànies a zones rurals sovint excloses dels circuits culturals habituals. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, ha subratllat que “Nilak fa que el territori formi part de l’espectacle, implicant-hi els seus habitants”.

Nilak viatja amb una carpa amb condicions tècniques òptimes per acollir creació, exhibició i formació. A Àger s’hi podran veure propostes d’artistes i companyies com Manel Rosés, If Circus, La Baldufa o La Mula, entre d’altres. El programa inclou activitats per a tots els públics i en col·laboració amb entitats locals, com observacions astronòmiques, jocs, vermuts musicals i presentacions de revistes del territori.

La proposta també inclou una creació escènica col·lectiva dirigida per Júlia Campistany i Laura Alcalà, amb la participació de veïns i veïnes d’Àger. La recaptació d’aquesta activitat es destinarà a la rehabilitació de l’ermita de la Mare de Déu de Pedra.

Nilak, estrenat el 2021 a Vilalba dels Arcs, ja ha passat per altres comarques com la Conca de Barberà, l’Alta Ribagorça o el Pallars Sobirà. El 2024 ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Cultura i acumula altres reconeixements com el Lluís Carull, el Serra d’Or i el Temps de les Arts.