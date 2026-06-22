El 5è Magnífic Fest clou amb 25.000 assistents després de tres dies de festa

El Magnífic Fest de Lleida ha tancat aquest diumenge la cinquena edició amb 25.000 assistents, una xifra que omple de "satisfacció" a l'organització per haver superat les 22.000 persones de l'any passat. Més del 30% dels assistents al festival són vinguts de fora de la demarcació de Lleida.
Love of Lesbian ha protagonitzat la darrera jornada del festival, en el seu únic concert de l'any a les terres de Lleida i una de les seves darreres actuacions abans de la retirada temporal del grup. Tot plegat, després de tres dies de música al recinte de Les Firetes i d'un programa que, per primera vegada, s'ha estès a altres municipis del Segrià. Amb la mirada posada al futur, el festival ja ha obert la venda d'abonaments per a l'edició del 2027.
La banda liderada per Santi Balmes ha ofert un dels moments més esperats de l'edició. Amb el públic, va compartir els grans himnes d'una formació essencial per entendre el pop-rock independent estatal en un concert de celebració col·lectiva.
La jornada també va comptar amb el ritme, mestissatge i connexió de Tu Otra Bonita; la frescor del pop-rock d'Éxtasis; i l'univers de guitarres i melodies directes de Sobrezero. Així mateix, també van actuar a l'escenari del Magnífic Alison Darwin, Rafa Ariño, David & Claudia, Educat, Marco Ecléctico i Javi Huescar, per completar una última nit marcada per la diversitat musical i la presència del talent emergent i de proximitat.
En marxa l'edició del 2027
L'organització del Magnífic Fest ja treballa en la cita del 2027 i ja ha posat a la venda els primers abonaments. Pel que fa a la programació de la sisena edició del festival, mantindrà l'aposta amb el talent emergent, l'ambició i l'arrelament al territori amb capacitat d'atraure públic de dins i fora de Lleida. Després de cinc edicions, el projecte s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'inici d'estiu a Ponent.