El Montsec tindrà el 2031 un dels telescopis robòtics més grans del món

L’Observatori del Montsec farà un salt de gegant en la recerca astronòmica amb la construcció d’un nou telescopi robòtic que entrarà en funcionament el 2031 i que es convertirà en un dels més grans del món dins de la seva categoria.
El projecte, impulsat pel Govern, mobilitzarà una inversió superior als 20 milions d’euros i dotarà la infraestructura d’un mirall de 2,5 metres de diàmetre, més de tres vegades superior al de l’actual telescopi Joan Oró, que disposa d’un mirall de 80 centímetres.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat aquest dilluns el projecte i ha remarcat que es tracta d’una aposta estratègica perquè l’astronomia catalana continuï ocupant una posició destacada en l’àmbit internacional. Segons ha explicat, el nou equipament permetrà afrontar investigacions molt més avançades en el camp de l’astrofísica i reforçarà la participació dels centres de recerca catalans en grans projectes científics de les pròximes dècades.
El Govern aprovarà pròximament una aportació de 10,09 milions d’euros a la Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), responsable de la gestió de l’Observatori del Montsec. Aquesta partida servirà per iniciar la licitació del telescopi i de la cúpula, redactar el projecte executiu, definir la instrumentació científica i incorporar nou personal especialitzat.
La primera fase també inclourà la construcció de l’edifici que acollirà el telescopi, les obres civils necessàries i el disseny i fabricació de l’equipament principal. El projecte preveu instal·lar un telescopi de tipus Ritchey-Chrétien equipat amb un espectrògraf multifibra i una unitat de camp integrada, una tecnologia que permetrà des de mesurar velocitats radials fins a estudiar objectes variables i fenòmens transitoris de l’univers.
Montserrat ha destacat que aquesta nova infraestructura obrirà la porta a noves col·laboracions científiques amb projectes internacionals i consolidarà el paper de Catalunya en l’observació astronòmica de nova generació.
Per la seva banda, el director de l’IEEC, Xavier Luri, ha subratllat que el desenvolupament del projecte haurà de ser compatible amb la preservació del valor natural i paisatgístic de l’entorn del Montsec, motiu pel qual es preveuen mesures específiques per minimitzar l’impacte ambiental de les noves instal·lacions.
Abans d’arribar a aquesta fase, ja s’han destinat prop de dos milions d’euros a treballs previs com l’obtenció dels permisos ambientals i urbanístics, la preparació de les infraestructures, la millora de la connectivitat, els sistemes energètics i l’adquisició d’equipaments informàtics i d’emmagatzematge de dades.
Entre el 2027 i el 2030 es completaran les darreres inversions, valorades en 8,1 milions d’euros, destinades al desenvolupament i instal·lació de la càmera científica, l’espectrògraf i tots els sistemes informàtics necessaris perquè el telescopi pugui iniciar les operacions el 2031 convertit en un dels observatoris robòtics més potents del planeta.