La policia tramita més de 190 denúncies per incivisme a l’estiu a Mollerussa

La Policia Local de Mollerussa ha reforçat durant els mesos d’estiu la vigilància als carrers i espais públics del municipi amb l’objectiu de prevenir conductes incíviques i garantir el compliment de les ordenances municipals.
Durant aquest període, els agents han tramitat 192 denúncies per infraccions de les ordenances municipals i han identificat 296 persones. Del conjunt de denúncies, 20 s’han produït en el marc de dispositius conjunts amb els Mossos d’Esquadra, mentre que les 172 restants corresponen a actuacions pròpies de la Policia Local.
Una part d’aquestes intervencions s’ha fet en el marc de la campanya ‘A l’estiu no tot s’hi val’, impulsada per l’Ajuntament de Mollerussa per reforçar la percepció de seguretat i combatre l’incivisme.
La campanya, iniciada a finals d’abril i finalitzada aquest cap de setmana, ha inclòs 94 serveis conjunts amb els Mossos d’Esquadra, segons ha explicat aquest dimarts l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Alteracions de l’ordre públic, la infracció més habitual
Pel que fa als motius de les denúncies, l’alteració de l’ordre públic ha estat la infracció més freqüent, amb un total de 58 denúncies. La segueixen el consum d’alcohol a la via pública, amb 32 casos, i les molèsties ocasionades per no respectar el descans dels veïns, amb 31 denúncies.
Els agents també han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l’espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques amb animals i 10 per dipositar objectes voluminosos a la via pública.
En els dispositius conjunts amb els Mossos d’Esquadra, les infraccions més detectades han estat les relacionades amb no respectar el descans dels veïns i veïnes, amb 11 denúncies. També s’han registrat 4 denúncies per alteracions de l’ordre públic, 3 per embrutar o deteriorar l’espai urbà i 3 més per consum d’alcohol a la via pública.
Més presència policial als carrers durant l’estiu
La campanya "A l’estiu no tot s’hi val" ha buscat incidir especialment en el compliment de les ordenances municipals i reforçar la vigilància durant els mesos d’estiu, quan augmenta l’activitat als carrers i places de Mollerussa.
La coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra ha permès incrementar la presència policial a la via pública, mentre que la tasca ordinària dels agents municipals ha garantit la continuïtat de la vigilància durant tot el període estival.