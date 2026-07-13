La Transsegre es reinventa amb èxit mentre el futur de les baixades queda en suspens

No hi havia barques al Segre, però sí cues per entrar al Parc de la Transsegre. No se sentia el soroll dels motors improvisats de les embarcacions, però els altaveus no van deixar de sonar durant tot el cap de setmana. La 41a Transsegre ha confirmat que la festa continua tenint una enorme capacitat de convocatòria encara que hagi perdut, almenys aquest any, el seu principal símbol.
Les baixades han quedat anul·lades. Aquesta vegada no ha estat la falta d’aigua, sinó el risc extrem d’incendi derivat de l’onada de calor i de les restriccions del Pla Alfa. Una decisió assumida amb resignació pels participants, conscients que la situació meteorològica deixava poc marge de maniobra.
El canvi ha deixat una reflexió inevitable. La Transsegre ha superat una nova adversitat, però cada vegada són més els que es pregunten si les baixades podran continuar sent el cor de la festa en un escenari marcat per estius més llargs, més calorosos i amb restriccions que amenacen de convertir-se en habituals. Es de preveure que els episodis de riscos extrems d'incendi es repetiran en els propers anys.
Lluny de quedar deslluïda, la celebració ha buscat noves fórmules per mantenir viu el seu esperit. La proposta que millor ho ha simbolitzat ha estat el Correbars Alternatiu Aquàtic. Allà on abans hi havia el riu, enguany hi havia carrers plens de gent amb armilles salvavides, pistoles d’aigua, galledes i moltes ganes de divertir-se. La imatge era diferent, però mantenia intacta la filosofia desenfadada que sempre ha caracteritzat la Transsegre.
La presidenta de l’associació organitzadora, Gemma Guarné, ha fet un balanç molt satisfactori de la resposta del públic i no ha descartat que algunes de les iniciatives estrenades aquest any hagin arribat per quedar-se. Sense voler renunciar a recuperar les baixades, la realitat obliga a pensar en una festa més flexible i preparada per adaptar-se a les condicions que imposi cada estiu.
El cap de setmana ha mantingut una intensa activitat cultural i musical. Divendres, els Gegants i Capgrossos de Balaguer, la Colla Gegantera i Grallera i els John Deere Band van donar el tret de sortida a la celebració abans que Maria Fernández presentés el seu primer disc, Punto de partida. La nit es va completar amb les actuacions de Banda Neon, El Baile de Fin de Curso i MonDJ.
Dissabte, després de reorganitzar tota la programació prevista, els carrers es van omplir amb els espectacles itinerants i la música de la Jam Swing Marching Band, abans que milers de persones es concentressin al Parc de la Transsegre per assistir al concert d’Els Catarres. El grup va combinar les cançons del seu nou treball, Paracaigudistes, amb els èxits que l’han convertit en un dels grans referents del pop festiu català. La nit es va allargar amb Band The Cool i la sessió de la DJ Mònica X.
La cloenda d’aquest diumenge ha mantingut el mateix ambient. La Super Masterclass de GyDance ha convertit el parc en una gran classe col·lectiva d’exercici i ball, amb l’aigua com a aliada per suportar les altes temperatures. Després ha arribat Doctor Prats, un dels concerts més esperats, que finalment s’ha pogut celebrar després de les gestions de la Paeria.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, ha defensat la suspensió de les baixades perquè la seguretat havia de prevaldre davant l’elevat risc d’incendi. Una decisió difícil, però que ha permès mantenir la resta de la programació sense incidents.