L’Antares tornarà a obrir les portes a mitjans de setembre després de gairebé dos anys tancat

L’Antares es prepara per recuperar el seu lloc en el mapa musical de Lleida. La històrica sala de música té previst reobrir a mitjans de setembre, després d’un llarg període d’inactivitat, i ho farà amb un projecte que vol recuperar l’esperit que durant dècades va convertir el local en un punt de referència per als amants de la música en directe.
Al capdavant d’aquesta nova etapa hi ha Wilfredo Terrades, trompetista lleidatà i líder de Pixie Dixie, que s’ha convertit en la cara visible del projecte Antares Segle XII. La iniciativa també compta amb la participació de Guillem Muedra, antic propietari de l’establiment, i Carmen Gandarillas.
La intenció dels impulsors és que el retorn no suposi simplement tornar a aixecar la persiana, sinó recuperar la identitat de l’Antares i mantenir la música en directe com un dels principals elements distintius del local. El projecte vol donar continuïtat a una història que va començar el 28 d’abril de 1977, quan l’establiment va iniciar la seva trajectòria i es va convertir en un dels locals més longeus de la nit lleidatana.
La reobertura arriba després d’un tancament prolongat relacionat amb problemes administratius i de llicències derivats d’unes obres. El local va abaixar definitivament la persiana el 29 de desembre de 2024, iniciant així gairebé dos anys d’aturada.
Ara, els nous responsables treballen perquè l’Antares recuperi progressivament la seva activitat i torni a acollir actuacions. Terrades ha explicat el projecte públicament i fonts properes a la iniciativa han confirmat que la previsió és que la nova etapa comenci al setembre.
Amb gairebé cinc dècades d’història, l’Antares afronta així una nova etapa amb la voluntat de conservar una part important de la memòria musical de Lleida i tornar a situar els concerts en directe al centre de la seva proposta.