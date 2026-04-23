Lleida es bolca amb el Sant Jordi

Milers de persones omplen aquest dijous l'avinguda de Francesc Macià i la rambla de Ferran de Lleida amb motiu de Sant Jordi. Des de primera hora, persones de totes les edats desfilen a la recerca del llibre i la rosa en una jornada amb bon temps que dispara l'optimisme dels venedors.

Els llibreters, els floristes i els ciutadans consultats per l'ACN valoren positivament l'ampliació de l'espai per a les parades del sector professional al nou tram reformat de la rambla, amb la qual cosa s'espera minimitzar les aglomeracions d'anys anteriors.

De retruc, l'espai que ocupaven fins ara a l'avinguda de Francesc Macià es destina enguany a les parades d'entitats. La Paeria ha autoritzat 217 parades arreu de la ciutat, catorze més que el 2025.