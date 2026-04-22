Les recomanacions literàries dels llibreters lleidatans per Sant Jordi

Llibreria La Fatal: és un espai cultural independent de la ciutat de Lleida que ha esdevingut un punt de trobada per a lectors i autors del territori. Amb una aposta clara per la literatura en català i les activitats culturals, dinamita la vida literària de la ciutat més enllà del llibre:
No hubo días hermosos, de Cari Rodríguez (Editorial Eclecta)
Sota la pell, un arbre, de Pere Pena (Editorial Eclecta)
Les pintures de Sixena. Un foc que encara crema, d'Albert Velasco (Pòrtic)
Llibreria l'Argonauta: és un projecte cultural independent nascut amb la voluntat de recuperar l’esperit de les llibreries de proximitat com a espais de trobada i dinamització cultural. Des dels seus inicis, s’ha consolidat com un punt de referència a la ciutat de Balaguer per a la literatura en català, el pensament crític i la promoció d’autors del territori. El seu propietari, Andrea Giovannoli, recomana aquests llibres:
Virgil, de Quim Espanyol (Edicions de 1984)
Pel carril del mig, d’Albert Pijuan (La Segona Perifèria)
Adolescencia. La edad de la potencia, d’Evania Reichert (Ediciones La Llave)
Instrucción de novicias, d’Anna Garriga (Blackie Books)
Llibreria Dalmases: és un establiment històric i de referència a Mollerussa, amb una trajectòria de més de cent anys vinculada al comerç cultural i a la vida quotidiana de la ciutat. Nascuda com una llibreria i papereria de proximitat, ha anat evolucionant al llarg dels anys fins a convertir-se en un espai clau per a la difusió de llibres, material escolar i productes culturals. La seva propietària, Núria Dalmases, recomana:
Viatge al cor de l'Islam, de Jordi Llaonart (Pagès Editors)
Bèsties de foc, de Joan Roure (La Magrana)
Amada, de Toni Morrison (La Segona Perifèria)
Llibreria La Irreductible: a la ciutat de Lleida, va ser fundada amb vocació cultural i crítica, centrada en pensament polític, feminisme i literatura transformadora. S’ha convertit en un espai de trobada per a debats, presentacions i activitats socials. El projecte aposta per la cultura com a eina de canvi i resistència davant dinàmiques comercials dominants.
La terra prohibida, de Manuel de Pedrolo (Comanegra)
Les renúncies, de Jordi Pàmias (Arcàdia Editorial)
Hiperacusia, de Mireia Aldabó (Pagès editors)