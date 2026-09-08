Mor Josep Grau, exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa

L’exconseller d’Agricultura de la Generalitat i exalcalde de Mollerussa Josep Grau ha mort aquest dimarts al vespre als 80 anys, segons ha confirmat l’Ajuntament de Mollerussa. Nascut a la capital del Pla d’Urgell el 8 de novembre de 1945, Grau va ser una de les figures polítiques lleidatanes amb més pes institucional durant les primeres dècades de la democràcia, acumulant responsabilitats al municipi, a la Diputació de Lleida, al món municipalista i al Govern de Catalunya.
Grau va exercir com a alcalde de Mollerussa entre els anys 1987 i 1999 i posteriorment va ser conseller d’Agricultura de la Generalitat entre el 1999 i el 2003. La seva trajectòria política també inclou la presidència de la Diputació de Lleida entre 1990 i 1999, la presidència de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) entre 1996 i 1999 i una etapa com a diputat al Congrés dels Diputats entre 1993 i 1994.
La seva carrera política va començar el 1983, quan va ser elegit regidor de l’Ajuntament de Mollerussa per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Després de les eleccions municipals de 1987 va assumir l’alcaldia, que va revalidar en els comicis de 1991 i 1995 al capdavant de les candidatures de Convergència i Unió (CiU).
Els seus tres mandats com a alcalde van coincidir amb una etapa de profundes transformacions a Mollerussa. L’any 1988 es va crear oficialment la comarca del Pla d’Urgell, i la ciutat va haver d’afrontar el repte de consolidar-se com a capital comarcal i dotar-se de les infraestructures, els serveis i els equipaments necessaris per assumir aquesta nova centralitat territorial.
Durant aquells anys, Mollerussa va experimentar un important creixement urbanístic, econòmic i demogràfic, acompanyat de la modernització del teixit urbà i dels serveis públics. El govern municipal va impulsar nous sectors residencials i industrials, que van permetre ampliar la ciutat i donar resposta al creixement de població.
El consistori també posa en valor el paper de Grau en el reforç de la Fira de Mollerussa i la consolidació de la Fira de Sant Josep, dos dels principals actius econòmics i firals de la ciutat.
Des de l’Ajuntament de Mollerussa, amb l’alcalde Marc Solsona al capdavant, s’ha lamentat «profundament» la mort de l’exalcalde i s’han agraït els anys de dedicació i servei a la ciutat. Amb la seva desaparició, Mollerussa i el conjunt de les comarques lleidatanes perden una figura que va ocupar posicions de màxima responsabilitat política i institucional durant una etapa clau de la Catalunya democràtica.