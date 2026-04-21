Cardona celebra Sant Jordi amb llibres locals i activitats culturals

Cardona viu aquest abril la diada de Sant Jordi amb un programa d'activitats culturals centrat en la creació local. La proposta inclou presentacions de llibres, activitats familiars i les tradicionals parades de llibres i roses als carrers.
La creació literària local, eix central de la programació
La programació, impulsada pels equipaments, entitats i autors locals amb el suport de l'Ajuntament de Cardona, té com a eix central la promoció de la creació literària del municipi.
En aquest marc, el passat divendres es va presentar el llibre Els 10 manaments. Deu relats en negre, a càrrec dels autors Xavier Vernetta i Joan Company. L'acte, celebrat a la Biblioteca Marc de Cardona, va comptar amb la benvinguda del regidor de Cultura, Salvador Campos, i la participació de Rosa Montoriol, del club de lectura de novel·la negra, i del periodista Pau Brunet.
Presentacions recents i properes
El dilluns, també a la Biblioteca Marc de Cardona, es va presentar Odette, la petita cuca de llum, de l'autora Alba Bernadó Solé, amb il·lustracions d'Alba Falgarona i disseny d'Erika Escudero.
Aquest dimarts 21 d'abril es presenta El secret de les flors de Bach, el llibre infantil de les autores Laia Codina i Noemí Galera. L'acte tindrà lloc al Parc del Miracle a partir de les 7 de la tarda amb la benvinguda del regidor de Cultura, Salvador Campos. La història tracta les emocions, l'amistat i la natura i situa els lectors en un viatge fins a l'any 1935.
Novetats editorials i memòria històrica
Aquest mes d'abril el municipi també ha acollit altres presentacions organitzades per la Biblioteca Marc de Cardona, com la del llibre Cardona desapareguda, dels autors Jesús Casas, Jaume Barberà i Francesca Tort. L'obra forma part de la col·lecció Catalunya desapareguda i recull fotografies històriques per preservar la memòria col·lectiva del municipi.
Des del darrer Sant Jordi s'han publicat fins a cinc llibres d'autors cardonins. A Cardona desapareguda, El secret de les flors de Bach i Els 10 manaments. Deu relats en negre s'hi sumen Els diablots. Els diables processionals a la Catalunya vella, de Carles Freixes, i Toquen a matar, de Jordi Santasusagna, ambientada a la Cardona del segle XIV en plena epidèmia de pesta negra.
El dia de Sant Jordi i cloenda de la programació
El punt àlgid de la celebració serà el dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi, amb parades de llibres i roses durant tot el dia als carrers de la vila. La programació es tancarà el dissabte 25 d'abril amb el Sarau de Sant Jordi, que inclourà un taller i una ballada de danses tradicionals organitzat per l'Escola Municipal de Música Musicant i una xocolatada a partir de les 5 de la tarda a la Fira.