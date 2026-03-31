31 de març de 2026

CineXic porta a Sant Fruitós la projecció de «La mama Muu torna a casa»

Sessió familiar diumenge amb una proposta pensada per a infants a partir de 3 anys

El cicle CineXic tornarà aquest abril a Sant Fruitós de Bages amb una nova pel·lícula infantil que combina aventura i reflexió sobre la identitat i l'amistat.

Nova proposta familiar al teatre

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà el proper diumenge 5 d'abril una nova sessió del cicle CineXic amb la projecció de la pel·lícula La mama Muu torna a casa.

La sessió començarà a les 6 de la tarda i està recomanada per a infants a partir de 3 anys.

Una història sobre trobar el propi lloc

El film presenta la mama Muu el dia que una cigonya viatgera arriba a la granja i li desperta un dubte inesperat: on és realment casa seva. Amb l'ajuda del seu amic Corb, iniciarà una aventura que la portarà a descobrir que, de vegades, cal perdre's per entendre què vol dir tornar a casa.

La proposta ofereix una història tendra amb reflexions sobre la identitat, l'amistat i el sentit de pertinença.

Entrades i projecte cultural

Les entrades són gratuïtes per a infants fins als 10 anys, mentre que tenen un preu de 3 euros a partir d'11 anys. Es poden descarregar anticipadament a través del web habilitat per l'organització.

El cicle CineXic és un projecte impulsat per Òmnium Cultural, amb la col·laboració de les distribuïdores Rita & Luca Films i Pack Magic. La iniciativa té com a objectiu apropar el cinema infantil de qualitat arreu del territori i fomentar valors com la diversitat, la convivència i el pensament crític, tot promovent el consum cultural en català des de la infància.

