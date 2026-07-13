Dintre el Bosc inicia un any de celebracions pels 75 anys de la colla i els 45 del grup

El Grup Sardanista Dintre el Bosc ha iniciat oficialment la celebració dels 75 anys de la Colla Dintre el Bosc i dels 45 anys del grup sardanista amb un acte institucional a l'Ajuntament de Manresa. La commemoració, que s'allargarà durant un any, va reunir representants institucionals, antics i actuals membres de l'entitat i nombrosos aficionats al món de la sardana en una jornada marcada pels reconeixements, els records i la voluntat de continuar projectant la cultura sardanista.
Acte institucional al saló de sessions
L'acte inaugural es va celebrar divendres al vespre al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, presidit per l'alcalde, Marc Aloy, acompanyat de la regidora de Cultura, Tània Infante, i de la presidenta del Grup Sardanista Dintre el Bosc, Montserrat Sala.
La pregonera de la commemoració va ser Núria Escudé, que va dedicar un discurs emotiu a la trajectòria de l'entitat. Escudé va explicar que havia acceptat l'encàrrec amb una barreja "d'orgull, emoció i respecte", destacant que no és fàcil trobar les paraules adequades per parlar d'una entitat amb 75 anys d'història i amb la qual ha compartit gairebé mig segle de camí.
Durant la seva intervenció també va subratllar el prestigi que Dintre el Bosc ha assolit arreu de Catalunya, definint-la com una escola de dansaires i una organització reconeguda pel seu compromís, exigència esportiva i respecte tant en les victòries com en les derrotes.
Reconeixement a les persones que han fet créixer l'entitat
La presidenta, Montserrat Sala, va retre homenatge a totes les persones que han format part de l'entitat al llarg dels anys i va recordar especialment els diferents presidents que l'han encapçalat durant els últims 45 anys, amb una menció als desapareguts Isidre Sala, Francesc Bonvehí i Joan Lázaro. També es van recordar altres figures vinculades a la història de Dintre el Bosc, com la balladora Isabel Santmartí i el col·laborador Artur Gannau.
Per la seva banda, l'alcalde Marc Aloy va repassar la trajectòria històrica de l'entitat i el seu paper en la vida cultural de Manresa i del món sardanista català.
Una sardana simbòlica i un sopar amb més de 130 assistents
Un dels moments més destacats de la jornada va ser la interpretació de la sardana Ofrena al Grup Sardanista Dintre el Bosc, composta per Joan Lázaro amb lletra d'Antoni Nogué. La peça va ser ballada per representants de diferents generacions de l'entitat, des dels Barrufets fins a la colla Arrels i la colla de grans, simbolitzant la continuïtat del projecte.
Després de l'acte institucional, 136 persones van participar en un sopar commemoratiu a la Torre Busquets de Manresa, que va servir de punt de retrobament entre antics i actuals dansaires, socis i amics de l'entitat.
L'acte va comptar també amb la presència de la presidenta de la Unió de Colles Sardanistes, Núria Escudé; del president de Som Sardana, Xavier Tresserras; del primer tinent d'alcalde de Manresa, Anjo Valentí, i de la presidenta de l'entitat, Montserrat Sala.
Nous projectes per als pròxims anys
Durant el sopar es van avançar algunes de les activitats previstes per a l'any commemoratiu, així com la voluntat de l'entitat d'assumir l'organització de la Festa de la Llum de Manresa l'any 2027.
També es va presentar el projecte d'un llibre que recollirà la història del Grup Sardanista Dintre el Bosc a través dels testimonis dels seus socis, amb l'objectiu de preservar la memòria de l'entitat.
La vetllada es va completar amb l'actuació del duet musical Gi & To i amb la interpretació col·lectiva de la sardana Ofrena al Grup Dintre el Bosc, en una celebració que va donar el tret de sortida a un any d'activitats per commemorar una de les entitats sardanistes amb més trajectòria de Manresa.