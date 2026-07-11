El Cor Lerània celebra els 30 anys amb el concert «Diàlegs espirituals» a Sant Benet

El Monestir de Sant Benet de Bages acollirà aquest diumenge 12 de juliol, a 2/4 d'11 del matí, el concert Diàlegs espirituals, una proposta del Cor Lerània per commemorar el seu 30è aniversari. Sota la direcció de Jordi Noguera, la formació interpretarà obres de Joan Cererols, Josep Ollé i Sabaté, Claudio Monteverdi i Felix Mendelssohn.
Un viatge per la música coral de quatre segles
El Cor Lerània oferirà aquest diumenge un nou concert emmarcat en la celebració del seu 30è aniversari. L'actuació, titulada Diàlegs espirituals, tindrà lloc a 2/4 d'11 del matí al Monestir de Sant Benet de Bages.
Dirigit per Jordi Noguera, el cor presentarà un repertori que estableix un diàleg entre diferents èpoques de la música coral, amb peces de Joan Cererols, Claudio Monteverdi, Felix Mendelssohn i el compositor contemporani Josep Ollé i Sabaté.
El concert proposa un recorregut per quatre segles de música sacra, combinant obres del patrimoni coral històric amb creacions actuals en un dels espais patrimonials més emblemàtics de la Catalunya Central.