11 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

El Cor Lerània celebra els 30 anys amb el concert «Diàlegs espirituals» a Sant Benet

Cultura i Mitjans

La formació actuarà aquest diumenge al monestir amb un repertori que recorre quatre segles de música coral

  • El Monestir de Sant Benet acollirà la proposta del Cor Lerània -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juliol de 2026 a les 20:00

El Monestir de Sant Benet de Bages acollirà aquest diumenge 12 de juliol, a 2/4 d'11 del matí, el concert Diàlegs espirituals, una proposta del Cor Lerània per commemorar el seu 30è aniversari. Sota la direcció de Jordi Noguera, la formació interpretarà obres de Joan Cererols, Josep Ollé i Sabaté, Claudio Monteverdi i Felix Mendelssohn.

Un viatge per la música coral de quatre segles

El Cor Lerània oferirà aquest diumenge un nou concert emmarcat en la celebració del seu 30è aniversari. L'actuació, titulada Diàlegs espirituals, tindrà lloc a 2/4 d'11 del matí al Monestir de Sant Benet de Bages.

Dirigit per Jordi Noguera, el cor presentarà un repertori que estableix un diàleg entre diferents èpoques de la música coral, amb peces de Joan Cererols, Claudio Monteverdi, Felix Mendelssohn i el compositor contemporani Josep Ollé i Sabaté.

El concert proposa un recorregut per quatre segles de música sacra, combinant obres del patrimoni coral històric amb creacions actuals en un dels espais patrimonials més emblemàtics de la Catalunya Central.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar