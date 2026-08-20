El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina acolliran el festival Microscopies

El Festival Microscopies tornarà a fusionar art i natura a Manresa del 28 al 30 d'agost, amb nou obres efímeres i una escultura permanent repartides entre el tram inicial del Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina. La setena edició del certamen també incorporarà per primera vegada una activitat dirigida al públic familiar i mantindrà diverses propostes artístiques i musicals durant el cap de setmana.
Nou obres efímeres i una escultura permanent
La setena edició de Microscopies, el Festival d'Art i Natura de l'Anella Verda de Manresa, se celebrarà del 28 al 30 d'agost al tram inicial del Camí Vell de Rajadell i al Pla de la Mina. El certamen, que s'emmarca en la Festa Major de Manresa, hi instal·larà nou obres d'art efímeres i una escultura permanent.
L'objectiu del festival és donar a conèixer els valors naturals i patrimonials de l'Anella Verda a través del land art i la combinació entre les expressions artístiques i l'entorn natural.
L'organització va a càrrec de l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç (CACiS), amb la col·laboració de Meandre i la Fundació Ampans. La direcció artística torna a anar a càrrec de Roser Oduber Muntañola. La inauguració serà divendres 28 d'agost a les 6 de la tarda.
Una escultura de Rufino Mesa
El festival s'ha presentat aquest dimecres coincidint amb la instal·lació de l'escultura permanent d'aquesta edició, Aigua, homenatge a José Agustín Goytisolo, de l'artista Rufino Mesa.
La peça està creada amb granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure i neix com un homenatge al poeta José Agustín Goytisolo, a partir de l'etapa de converses, art i projectes compartits entre l'escriptor i l'escultor.
Mesa és doctor en Belles Arts i pedagog, a més d'escultor i dibuixant, i ha impulsat l'espai CEN (Comella Escultura Natura), una finca de bosc mediterrani on conviuen més de cent obres amb el medi natural.
L'escultura s'ha instal·lat al Camí de Rajadell, just al punt on el nou polígon deixa pas a la natura. Microscopies aprofita així aquest espai de transició per incorporar un nou punt a l'itinerari on es relacionen el paisatge, la poesia i la intervenció humana.
Les obres efímeres i la proposta familiar
Les obres efímeres d'aquesta edició són Palimpsest. Segona Vida, d'Anna Crespo Obiols; Veig-vaig, de Núria Valsells Niubó; De l'arrel al Cim, del projecte Art de Viure de la Fundació Ampans; És inútil el paisatge, d'Edgar Massegú; Recontrafort, d'Eduard Baulida Estadella; Possible, de María Giró Coll; Memòria de la matèria, de Mercè Viñallonga, i Mutatis mutandis, de Mònica Alonso Martín.
A aquestes propostes s'hi afegirà, per primera vegada, una activitat i instal·lació dirigida al públic familiar. Es farà dissabte al matí sota el títol La muntanya té olor d'estiu, de Marco Ranieri.
Dansa i música durant el cap de setmana
La programació també inclourà actuacions. Dissabte a la tarda es representarà La muntanya dels sentits, un espectacle de dansa a càrrec de Laura Marsal Baulenas, amb Marçal Ayats al violoncel. Se'n faran dues representacions, a les 2/4 de 8 i a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge serà el torn del concert El jardí dels sentits, a càrrec de Mediterràniam, formació integrada per Albert Galbany, Joan Miró i Maria Ersinger.
Microscopies ha passat en les edicions anteriors per diferents espais de l'Anella Verda i altres indrets de Manresa, com el Parc del Secà, la Torre Lluvià, la Torre de Santa Caterina, l'entorn de la Séquia, l'espai entre el Parc Tecnològic i el Parc de l'Agulla, el tram final de la riera de Rajadell a Can Poc Oli i l'entorn de la Fàbrica dels Panyos. En aquests espais hi han quedat diverses escultures permanents d'artistes com Tom Carr, Àngels Freixanet, Marta Pruna, Marc Sellarès, Mario Molins i Dolors Puigdemont.