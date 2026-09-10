El Casino presenta la nova temporada d'exposicions i activitats fins a final d'any

El Centre Cultural el Casino ha presentat la programació de la nova temporada d'exposicions i activitats, que s'allargarà fins a final d'any amb propostes vinculades a la fotografia, les arts visuals, la cultura popular i la reflexió. Algunes de les mostres ja es poden visitar, mentre que el llibret amb tota la programació es pot trobar als equipaments municipals, culturals i llibreries de Manresa.
Fotografia i arts visuals
Entre les propostes de la temporada hi ha L'escriptura en el relat artístic, que es pot visitar a la Sala Gran i explora les interseccions entre l'art visual i la paraula escrita a través de projectes i creacions de diferents artistes.
La programació també inclou el Premi d'artistes manresans, que reuneix obres inèdites d'artistes locals amb motiu de la Festa Major.
En l'àmbit de la fotografia, una de les principals propostes serà Rosalina Camps. La realitat construïda, a més de l'exposició fotogràfica El pas del temps, que commemorarà els 20 anys del festival Tocats de Lletra.
Cultura popular i tradició
El Casino també acollirà diverses propostes relacionades amb l'art i la cultura popular. Entre aquestes hi ha una mostra d'investigació sobre el gènere Nu i la commemoració Tres quarts de segle: la Pubilleta.
La temporada inclourà igualment la 49a edició de les Pintures contra el càncer i el tradicional Pessebre monumental, que enguany estarà ambientat en els rius Cardener i Llobregat.
Cicles de debat i reflexió
La programació es completarà amb diferents espais dedicats al debat i la reflexió. Un dels eixos serà el cicle Cosmògraf, al qual se sumarà una nova sessió de Pessics de vida, amb una entrevista al periodista Jordi Basté.
També es faran les xerrades del cicle Parlem d'art, que completaran l'oferta d'activitats del Centre Cultural el Casino fins a final d'any.
El llibret imprès amb tota la programació es pot trobar als equipaments municipals i culturals i a les llibreries de Manresa. També es pot consultar en línia a través de l'enllaç facilitat pel Centre Cultural el Casino.