La Coral Escriny culminarà la temporada amb una gira i dos concerts a Viena

La Coral Escriny de Santpedor posarà el punt final a la temporada 2025-2026 amb una gira musical a Viena, on oferirà dos concerts els dies 3 i 4 de juliol amb l'objectiu de difondre la música coral catalana en una de les capitals musicals d'Europa. La formació, dirigida per Marc Reguant, interpretarà el programa El Mirador, una proposta que recorre dos segles de creació coral catalana i que arriba després d'un curs especialment intens, marcat per la participació en diversos projectes simfonicocorals de gran format.
Dos concerts per difondre el patrimoni coral català
La gira portarà la Coral Escriny a dos espais de la capital austríaca. El primer concert tindrà lloc el divendres 3 de juliol a la Baptistengemeinde Mollardgasse, mentre que el segon se celebrarà dissabte 4 de juliol a la Kirchenschiff. En aquesta darrera actuació compartirà escenari amb la coral vienesa Chor Gemischter Satz, amfitriona de l'intercanvi musical entre les dues formacions.
Sota la direcció de Marc Reguant i amb l'acompanyament al piano de Mònica Ramírez, els concerts volen acostar al públic austríac una mostra representativa del patrimoni coral català dels darrers dos segles. Més enllà de les actuacions, el viatge també servirà per compartir experiències amb els cantaires austríacs i reforçar els vincles culturals entre ambdues formacions.
El Mirador, una panoràmica de la música coral catalana
El programa que presentarà la Coral Escriny a Viena porta per títol El Mirador i ofereix una panoràmica de la creació coral catalana dels darrers dos segles.
El repertori inclou obres de Pau Casals, Enric Morera, Eduard Toldrà, Manuel Oltra, Josep Vila Casañas, Albert Guinovart, Anna Campmany i Josep Ollé, combinant compositors històrics i contemporanis per mostrar la riquesa, la diversitat i l'evolució del repertori coral català.
Abans d'emprendre el viatge, la formació ja va interpretar aquest programa en el concert de cloenda de la temporada, celebrat el passat 21 de juny a l'Auditori del Convent de Santpedor, que va omplir totes les localitats.
Una temporada marcada pels grans projectes
La gira a Viena tanca un curs especialment intens per a la Coral Escriny, que actualment està integrada per més de seixanta cantaires. La temporada va començar amb la participació en el Correllengua de Santpedor, en una cantada conjunta amb les altres dues corals del municipi a la plaça Gran. Posteriorment, la formació va oferir els tradicionals concerts de Nadal, que també van incloure una actuació als Dipòsits Vells.
Durant el curs també ha participat en diversos projectes amb el músic Manel Camp, entre els quals destaca el concert commemoratiu del recital que Lluís Llach va oferir a Barcelona el gener de 1976.
Un altre dels moments destacats de la temporada va ser la gira de Setmana Santa de l'espectacle Una passió de cinema, en què la Coral Escriny va actuar al costat de l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció d'Isabel Rubio.
La gira vienesa posa així el colofó a un curs en què la formació santpedorenca ha combinat projectes de gran format amb la voluntat de continuar difonent la música coral catalana dins i fora del país.
Més de quatre dècades de trajectòria
Fundada l'any 1982 a Santpedor, la Coral Escriny s'ha consolidat al llarg de més de quaranta anys com una de les formacions corals de referència de la Catalunya Central.
Durant aquest temps ha desenvolupat una intensa activitat concertística, alternant el repertori a cappella amb grans produccions simfonicocorals i projectes escènics. La formació ha actuat arreu de Catalunya i també en diverses ciutats europees, mantenint sempre la voluntat de promoure la música coral i fomentar els intercanvis culturals amb altres cors.
Marc Reguant, al capdavant des del 2008
La Coral Escriny està dirigida des del 2008 per Marc Reguant, director, compositor i pedagog musical. Sota la seva direcció, la formació ha apostat per la qualitat interpretativa, la renovació del repertori i la creació de projectes que connecten la música coral amb altres disciplines artístiques.
En aquests anys també ha impulsat produccions de gran format i col·laboracions amb orquestres i institucions musicals de primer nivell, reforçant la projecció de la Coral Escriny tant a Catalunya com a l'estranger, sense perdre el compromís amb la difusió de la música catalana.