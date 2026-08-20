La Manresa Desconeguda de Cine tindrà una segona sessió per l'interès que ha generat

La Manresa Desconeguda de Cine tindrà una segona sessió de projeccions el 27 d'agost després de l'interès que ha despertat la iniciativa de l'Associació Memòria i Història de Manresa. L'activitat, inclosa en el programa de la Festa Major de Manresa, permetrà veure films històrics inèdits o poc coneguts sobre la ciutat i es farà a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om amb entrada lliure. El programa festiu també inclou dues incorpoacions de darrera hora: un partit de futbol organitzat pel Centre d'Esports de Manresa i un taller de ball de bastons.
Dues sessions el mateix dia
L'Associació Memòria i Història de Manresa ha decidit ampliar l'activitat de la Manresa Desconeguda de Cine amb una segona sessió de projeccions davant l'elevat interès detectat. Així, l'acte es farà el dijous 27 d'agost a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om.
La proposta permetrà recuperar i donar a conèixer films històrics inèdits o poc coneguts relacionats amb la ciutat, amb imatges de carrers, paisatges i diferents episodis de la Manresa de fa dècades.
L'activitat s'emmarca en la Festa Major de Manresa i serà d'entrada lliure.
Un recorregut per la Manresa de fa dècades
La Manresa Desconeguda de Cine oferirà als assistents la possibilitat de redescobrir com era la ciutat a través de materials audiovisuals històrics. La sessió també inclourà un vídeo amb una selecció dels millors continguts del portal Memoria.cat, de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
La iniciativa coincideix, a més, amb el 20è aniversari de Memoria.cat, el portal impulsat per l'entitat manresana.
Més incorporacions al programa de Festa Major
El programa de la Festa Major de Manresa 2026 també ha incorporat dues activitats més. Una és el partit de Festa Major que ha organitzat el Centre d'Esports de Manresa, que es disputarà el dissabte 29 d'agost a les 7 de la tarda a l'Estadi de futbol del Congost. El conjunt manresà s'enfrontarà a l'Hospitalet.
L'altra novetat és un taller de ball de bastons a càrrec dels Bastoners Sant Jordi de l'Agrupació Cultural del Bages. L'activitat es farà el dijous 27 d'agost, de 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre, a la Plana de l'Om.
Fe d'errates al programa
L'organització també ha aclarit la ubicació d'una de les activitats que apareixen al programa. La IV Festa Cocotown, prevista per al divendres 28 d'agost a les 11 de la nit, se celebrarà al carrer Sallent i no a la plaça Porxada, tal com es podia interpretar a la pàgina 25 del programa.