La Mostra de treballs de la gent gran torna a omplir l'Espai 7 del Casino de creativitat

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà una nova edició de la Mostra de treballs de la gent gran, una exposició que recull les creacions elaborades durant tot l'any per les persones participants en tallers i activitats organitzades per entitats i associacions de la ciutat.
Un aparador de creativitat i envelliment actiu
La Mostra de treballs de la gent gran tornarà a convertir-se en un espai de reconeixement a la creativitat i la participació cultural de les persones grans de Manresa. L'exposició es podrà visitar del 12 al 21 de juny a l'Espai 7 del Casino i reunirà treballs de pintura, escultura, manualitats i arts plàstiques i ornamentals elaborats durant el curs en els diferents tallers i aules de la ciutat.
La iniciativa està impulsada per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, amb la col·laboració d'associacions veïnals i entitats vinculades a la gent gran.
Els organitzadors destaquen que el projecte vol donar visibilitat a les activitats culturals i lúdiques que desenvolupen les persones grans, alhora que fomenta un envelliment actiu, saludable i creatiu mitjançant la participació en propostes artístiques i comunitàries.
Inauguració dissabte a la tarda
La inauguració oficial de la mostra tindrà lloc aquest dissabte 13 de juny a les 7 de la tarda. L'exposició es podrà visitar fins al 21 de juny de dimarts a diumenge i festius, en horari de dos quarts de 6 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre.
La mostra s'ha consolidat al llarg dels anys com un dels espais de trobada i expressió artística de la gent gran de Manresa, convertint-se en un aparador del treball fet durant l'any als diferents barris i entitats de la ciutat.