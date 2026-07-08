La Nit de Musikaals celebra cinc anys al Kursaal amb un espectacle especial de Broadway

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous al vespre la cinquena edició de La Nit de Musikaals, un concert commemoratiu que reunirà vuit intèrprets de la comarca per recuperar alguns dels moments més destacats de les edicions anteriors amb música de Broadway i Disney.
Un concert per celebrar el cinquè aniversari
La sala gran del Kursaal acollirà aquest dijous, 9 de juliol, a les 8 del vespre la cinquena edició de La Nit de Musikaals, un espectacle que enguany tindrà un caràcter especial per commemorar el seu cinquè aniversari. La proposta servirà també per posar punt final a la primera temporada de la programació del teatre.
L'espectacle recuperarà alguns dels millors moments de les quatre edicions anteriors i combinarà fragments de musicals de Broadway amb alguns dels temes més emblemàtics de Disney.
Vuit artistes del Bages sobre l'escenari
La direcció musical i els arranjaments aniran a càrrec del cardoní Dídac Flores, mentre que la direcció escènica serà del manresà David Pintó, amb Sílvia Sanfeliu com a ajudant de direcció.
A l'escenari hi participaran les manresanes Gina Gonfaus, Clara Badia i Aina Serra; els cardonins Bernat Barat i Maria Palazón; Pedro Da Costa, de Sant Fruitós de Bages; Ferran Soler, d'Artés, i Ran Valdívia, de Castellbell i el Vilar.
Com en les edicions anteriors, el concert comptarà amb música en directe, amb Dídac Flores al piano, Carles Ratera al baix i al contrabaix i Fani Fortet a la percussió.
Broadway i Disney, protagonistes de la vetllada
El concert s'obrirà amb un tribut a Broadway i farà un recorregut per diferents estils del teatre musical, des dels sons més clàssics fins a produccions més recents. El programa també inclourà un espai dedicat a Disney, recuperant i adaptant algunes de les cançons que Gisela i Beth van interpretar, respectivament, a la segona i la tercera edició de La Nit de Musikaals.
L'espectacle va néixer a partir d'una idea de Jan Buixaderas, Clara Badia i Gina Gonfaus, que el Kursaal va convertir en una producció pròpia. La primera edició, sota el títol De Broadway al Kursaal, va estar dedicada als grans musicals; la segona i la tercera es van centrar en Disney, mentre que la quarta, Broadway, cantonada Kursaal, va retre homenatge als grans musicals de l'avinguda novaiorquesa.
Les entrades tenen un preu de 18 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys. Segons ha informat el Kursaal, en queden molt poques de disponibles.