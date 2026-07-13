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Les Brucardes es preparen per viure tres dies de Festa Major

Cultura i Mitjans

El programa inclou propostes esportives, familiars, gastronòmiques i musicals del 17 al 19 de juliol

  • Sopar de Festa Major de les Brucardes, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 14:41

La urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, celebrarà del 17 al 19 de juliol una nova edició de la seva Festa Major. Durant tres dies, veïns i visitants podran gaudir d'un ampli ventall d'activitats esportives, lúdiques, gastronòmiques i musicals organitzades per l'Associació de Veïns de les Brucardes amb el suport de l'Ajuntament.

Tres dies d'activitats per a totes les edats

La Festa Major començarà divendres al vespre amb una frankfurada popular a la plaça de l'Hostal, seguida d'un bingo musical i una sessió de música ambiental. Les activitats arrencaran a 2/ de 9 del vespre i donaran el tret de sortida a un cap de setmana ple de propostes.

El dissabte serà la jornada amb més activitat. A 2/4 de 8 del matí s'iniciarà una matinal esportiva amb futbol, bàsquet, rugbi i natació, mentre que a la zona de les piscines s'organitzaran sessions de ioga, aquagim i un esmorzar popular.

Al migdia, la plaça de l'Hostal acollirà una festa de l'escuma pensada per refrescar petits i grans. A la tarda, les piscines comptaran amb inflables aquàtics i una classe de zumba.

Sopar popular i música per tancar la jornada

La programació de dissabte continuarà amb un sopar a la fresca a la plaça de l'Hostal, que donarà pas a una nit de festa amb una sessió musical a càrrec de DJ Creuss.

Durant la vetllada també hi haurà activitats per als més petits, amb un castell inflable, i un concurs de brau mecànic per als participants que vulguin posar a prova el seu equilibri.

Diumenge de tradició i convivència

La Festa Major es clourà diumenge amb la tradicional missa a l'ermita de Sant Sebastià, prevista per a les 12 del migdia. En acabar, s'oferirà un pica-pica als assistents i, a les 2, una arrossada popular. La programació finalitzarà amb una tarda de música a partir de 2/4 de 4, posant el punt final a tres dies de celebració a la urbanització.

La Festa Major de les Brucardes està organitzada per l'Associació de Veïns de les Brucardes amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

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