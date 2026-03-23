«Manresa enganxa»: mig segle d'història local a través dels adhesius

El Centre Cultural el Casino es convertirà, a partir d'aquest 27 de març, en el mirall d'una ciutat que s'ha explicat a cop d'enganxina. L'exposició Manresa enganxa. Història de la ciutat a través dels adhesius (1975-2025) proposa un viatge per mig segle de vivències compartides a partir d'aquests petits suports gràfics. La inauguració tindrà lloc el mateix divendres a les 7 de la tarda, obrint les portes a una mostra que es podrà visitar fins al 19 d'abril. El projecte, impulsat pel col·lectiu Manresa Enganxa, ofereix una mirada vibrant i singular sobre l'evolució social, política i cultural de la capital del Bages.
Un recorregut per la història recent a peu de carrer
Abans de l'arribada de les xarxes socials, els fanals i les parets de Manresa ja piulaven. Els adhesius van ser el primer mur on la ciutat va expressar els seus anhels i les seves ràbies, convertint-se en una eina de comunicació i expressió popular especialment punyent des de la Transició. Després de la mort de Franco, aquests petits quadrats de paper i plàstic van esdevenir un mitjà àgil, directe i sovint anònim per llançar missatges al carrer, amb l'objectiu de sacsejar consciències, mobilitzar la ciutadania i encendre debats necessaris.
A través d'una minuciosa tasca de recopilació, la mostra reuneix peces que narren els episodis que han marcat la pell de Manresa. Des de crits de resistència com el No a l'enderroc del Teatre Conservatori fins a l'eufòria col·lectiva d'un pavelló sencer celebrant la lliga del TDK, passant per la litúrgia de les campanyes electorals, el múscul de les lluites feministes, el compromís dels moviments ecologistes o la defensa aferrissada de la llengua. Aquest recorregut permet redescobrir com l'adhesiu ha estat testimoni mut i, alhora, altaveu estrident de les inquietuds i les grans transformacions dels manresans durant cinc dècades.
Inauguració i activitats complementàries
L'estrena de l'exposició, divendres 27 de març a les 7 de la tarda, serà només el punt de partida d'un programa que vol anar més enllà de la simple contemplació. Entre les propostes paral·leles, destaca una visita comentada el dissabte 18 d'abril a les 7, liderada per dues veus que coneixen bé aquest patrimoni: el col·leccionista Marc Rodríguez Juanola i l'historiador Genís Frontera Vila, ambdós motors del projecte Manresa Enganxa.
Aquesta sessió oferirà una immersió en la història que hi ha darrere de cada peça i del context que les va veure néixer, aportant les claus per entendre el seu valor com a document històric i social. A més, la visita comptarà amb interpretació en llengua de signes catalana per garantir que la memòria gràfica de la ciutat sigui accessible per a tothom.
Una mirada col·lectiva a la identitat de ciutat
L'exposició no vol ser només un exercici de nostàlgia documental; vol ser una reivindicació de l'adhesiu com una joia de la cultura popular i de la participació ciutadana més genuïna. La seva capacitat per ser produït i repartit de mà en mà amb facilitat l'ha consolidat com un canal fonamental per visibilitzar identitats i lluites que, sovint, no trobaven espai en altres llocs. Amb aquesta proposta, Manresa Enganxa posa llum sobre una part sovint ignorada del nostre patrimoni gràfic, demostrant que aquests petits formats tenen la potència suficient per explicar les històries més grans.
Informació pràctica
Qui vulgui retrobar-se amb aquesta Manresa de paper ho podrà fer al Centre Cultural el Casino, al passeig de Pere III. L'horari de visites serà de dimarts a diumenge i festius de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre (tancat el Divendres Sant). Organitzada amb la complicitat de diverses institucions culturals i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'exposició és una invitació a redescobrir la ciutat des de la vorera, amb la veu i el sentiment de la seva pròpia gent.