Manresa estrenarà dissabte una geganta dedicada a les treballadores de la vaga de la Fàbrica Nova

La Festa Major Alternativa de Manresa estrenarà aquest dissabte 22 d'agost la geganta Sibil·la, una figura creada per commemorar el 80è aniversari de la vaga de 1946 a la Fàbrica Nova i reivindicar el paper de les treballadores que la van protagonitzar. L'estrena es farà durant una cercavila pel Centre Històric que començarà a la plaça Puigmercadal i acabarà a la plaça de la Música, on també es farà el pregó i es presentarà el ball de la nova figura.
Una geganta per recordar la vaga de 1946
La Festa Major Alternativa de Manresa arriba enguany a la 35a edició amb la incorporació d'una nova figura de cultura popular: la geganta Sibil·la. La proposta vol homenatjar les treballadores de la Fàbrica Nova que van participar en la vaga del 1946, una de les primeres vagues de l'època franquista.
La mobilització a la fàbrica Bertrand i Serra, coneguda com la Fàbrica Nova, es va allargar entre el 25 i el 31 de gener de 1946 i va acabar amb una victòria obrera. L'organització de l'Alternativa Manresa reivindica aquesta vaga com un símbol de resistència i d'organització col·lectiva, especialment pel paper que hi van tenir les dones treballadores.
Amb la creació de la Sibil·la, la Festa Major Alternativa vol vincular aquesta memòria amb la cultura popular de la ciutat. Des de l'organització assenyalen que la iniciativa serveix per "reivindicar la cultura popular com una expressió viva vinculada a la memòria col·lectiva i a les lluites socials de la ciutat".
David Caelles assumeix la creació artística
La figura ha estat creada pel solsoní David Caelles, que també n'ha assumit la direcció artística. L'escultor explica que ha volgut traslladar a la figura les diferents emocions associades al context de la vaga i la postguerra.
"L'expressió escultòrica es basa en l'equilibri entre fortalesa, coratge i tendresa", descriu Caelles, que assenyala que la geganta també vol transmetre "il·lusió al mateix temps que cansament i tensió".
El vestuari de la Sibil·la ha anat a càrrec de la modista Dolors Fernández, mentre que el cavallet interior l'ha construït el fuster Jaume Gangolells.
Caelles també destaca la voluntat d'incorporar una perspectiva de gènere a la cultura popular a través d'aquest projecte. En aquest sentit, defensa que iniciatives com aquesta permeten que aquesta mirada formi part "de la cultura popular des de l'arrel, tant en les representacions i imatges com en la participació ciutadana i inclusió en la celebració".
La Sibil·la s'estrenarà amb una cercavila
L'estrena de la nova geganta serà aquest dissabte 22 d'agost. La cercavila començarà a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Puigmercadal i recorrerà diversos carrers del Centre Històric de Manresa. El recorregut acabarà a la plaça de la Música, on es farà el pregó de la Festa Major Alternativa i es presentarà el ball de la Sibil·la. Tant la música com la dansa de la nova figura han estat creades per organitzadors i participants de l'Alternativa.
Reconeixement dins el patrimoni immaterial
La nova geganta s'incorpora a un projecte que enguany també ha rebut un reconeixement institucional. La Festa Major Alternativa ha estat inclosa a l'Inventari de Patrimoni Immaterial de Manresa per part de l'Ajuntament.
Segons l'Alternativa Manresa, aquest reconeixement respon a una reivindicació mantinguda al llarg dels anys i posa en valor el paper de la festa en la vida cultural de la ciutat des d'una perspectiva crítica i participativa.
L'organització, però, alerta alhora sobre les dificultats que poden afectar la continuïtat de determinades expressions de cultura popular. En concret, assenyala les dinàmiques de privatització de l'espai públic i el possible desplaçament d'activitats cap als afores de la ciutat.
En aquest context, també apunta a les amenaces judicials dels propietaris de l'edifici de Cal Jorba, que considera un nou intent d'expulsar la Festa Major Alternativa de la plaça Puigmercadal, espai que l'organització identifica com l'epicentre de la celebració.