Manresa participarà en una gimcana digital europea sobre patrimoni industrial

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa participarà aquest dissabte i diumenge en la primera edició d'Industrial Quest, una gimcana digital que connectarà 46 museus i espais de patrimoni industrial de 15 països europeus. La iniciativa, impulsada per l'European Route of Industrial Heritage (ERIH), proposa descobrir el patrimoni industrial a través del joc, els reptes i les noves eines digitals.
Una gimcana per descobrir el patrimoni de Manresa
La proposta permetrà explorar el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa d'una manera diferent, amb reptes pensats per a infants, joves, famílies i grups d'amics. Durant la visita, els participants hauran de resoldre preguntes relacionades amb les màquines i els processos industrials i descobrir com la industrialització ha transformat la societat i el territori.
Per participar-hi, els equips hauran d'escanejar un codi QR a l'entrada del museu o accedir al web d'Industrial Quest, respondre les preguntes plantejades i pujar una fotografia de l'equip. Els participants competiran en la classificació pròpia del Museu de l'Aigua i el Tèxtil i, alhora, formaran part del repte europeu amb els altres 45 espais participants.
Manresa, dins d'un projecte europeu pilot
La participació del museu manresà permet situar el patrimoni industrial de la ciutat dins d'una iniciativa europea que combina la digitalització de les institucions culturals amb l'ús del joc com a eina de descoberta i participació.
Industrial Quest vol apropar especialment aquest patrimoni a les noves generacions i oferir una manera més accessible i participativa de conèixer-lo. El projecte està impulsat per ERIH i està finançat pel programa Creative Europe de la Unió Europea.