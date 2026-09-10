Neix Concepte Zero, una nova proposta per viure la música i la festa de dia

La música house i l'oci diürn són els eixos de Concepte Zero, una nova proposta impulsada pels manresans Isaac Iska Moya i Josep Xupi Ferrer que vol oferir una manera diferent de viure la festa, allunyada dels horaris nocturns habituals i amb l'experiència compartida com a element central. La primera edició se celebrarà el 19 de setembre al Shooter Club de Sant Fruitós de Bages.
Una alternativa a l'oci nocturn
Concepte Zero neix de la inquietud dels seus dos creadors davant d'un model d'oci que, segons expliquen, continua concentrant bona part de les seves propostes durant la nit, amb horaris similars i amb l'alcohol com un dels elements habituals de la festa.
Davant d'aquesta realitat, el projecte planteja començar la festa abans i traslladar-la a les hores del dia. La música serà l'eix vertebrador de la proposta, que busca posar el focus en l'experiència, l'ambient i la possibilitat de compartir una estona amb altres persones.
El projecte no es presenta com una iniciativa contra l'alcohol ni com una proposta adreçada exclusivament a persones que no en consumeixen. La voluntat és oferir una alternativa dins de l'oferta d'oci, incorporant també una selecció de begudes sense alcohol.
Primera edició al Shooter Club
Sota el lema La música també es viu de dia, Concepte Zero celebrarà la seva primera edició el pròxim 19 de setembre al Shooter Club de Sant Fruitós de Bages.
La jornada es farà de les 9 del matí a les 2 del migdia i començarà amb una classe guiada d'una hora, de 9 a 10. A partir d'aleshores, la proposta continuarà amb música house, begudes sense alcohol i diferents elements pensats per gaudir de l'espai i de l'ambient durant el matí.
Aquesta primera jornada arriba després de mesos de preparació del projecte i servirà com a punt de partida d'una iniciativa que vol continuar creixent.
Amb voluntat d'arribar a altres espais
Concepte Zero neix amb la intenció de donar continuïtat a aquesta manera d'entendre l'oci i explorar nous espais més enllà d'aquesta primera edició.
El 19 de setembre, per tant, serà el primer pas d'una proposta que reivindica que la festa i la música no han d'anar necessàriament lligades a la nit i que també es poden viure durant el dia.