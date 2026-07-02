Sant Fruitós estrena «El río que somos», l'òpera prima del director Àlex Duck

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages ha estat l'escenari de l'estrena de El río que somos, el primer llargmetratge del director santfruitosenc Àlex Duck. Una cinquantena de persones han assistit aquest dimecres a les dues sessions de presentació d'una producció independent que aborda el dol, la mort i l'amistat, i que inclou un homenatge al municipi.
El primer llargmetratge d'un director santfruitosenc
Sant Fruitós de Bages ha acollit aquest dimecres l'estrena de El río que somos, l'òpera prima del director santfruitosenc Àlex Duck. Prop d'una cinquantena de veïns, familiars, amics i públic en general han omplert les dues sessions programades al Teatre Casal Cultural per conèixer de primera mà aquesta producció cinematogràfica.
Rodada a Astúries i protagonitzada pels actors Marga Arnau i Maykol Hernández, la pel·lícula és un drama de ficció que reflexiona sobre qüestions universals com la mort, el dol i l'amistat. La història segueix la Luz, una escriptora que decideix viatjar fins al lloc on conserva l'últim record del seu pare. Aquest retorn als espais del passat l'obliga a afrontar la seva pèrdua i a iniciar un procés personal de reconciliació amb el record.
Un homenatge a Sant Fruitós dins la pel·lícula
Tot i que el film està ambientat principalment a Astúries, la producció incorpora un vincle directe amb Sant Fruitós de Bages. En una de les escenes, la protagonista explica que la seva mare era del municipi i recorda que els seus pares es van conèixer de manera casual durant la Festa de l'Arròs. Aquest detall és un homenatge que el director ha volgut dedicar al poble on va créixer, establint un pont entre la història de ficció i els seus propis orígens.
El suport al cinema independent
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha col·laborat en el finançament de la pel·lícula, una implicació que Àlex Duck va voler agrair durant el col·loqui posterior a la projecció. En aquesta conversa amb el públic, el director també va aprofitar per explicar les dificultats amb què es troben molts creadors independents a l'hora d'aconseguir finançament per tirar endavant projectes cinematogràfics.
Abans de la projecció del llargmetratge, Duck va presentar un curtmetratge elaborat amb intel·ligència artificial amb la voluntat d'obrir una reflexió sobre el futur del sector audiovisual. Segons va exposar, aquesta peça vol reivindicar la necessitat de continuar apostant pel cinema creat per persones i alertar del risc que la manca de suport a les produccions independents afavoreixi un model cada vegada més automatitzat.
Un projecte fet gràcies a la implicació de l'equip
La producció d'El río que somos ha estat possible, en bona part, gràcies a la implicació altruista de bona part de l'equip artístic i tècnic que hi ha participat. Aquesta complicitat també s'ha traduït en la participació de diversos figurants vinculats a Sant Fruitós de Bages, molts dels quals relacionats amb el FC Fruitosenc, club on el director havia jugat anteriorment.
L'estrena va comptar amb la presència de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i del regidor de Cultura, Xavier Racero.
Inici del recorregut de la pel·lícula
Després de la seva presentació a Sant Fruitós de Bages, El río que somos iniciarà ara un recorregut de projeccions que la portarà a diferents ciutats de l'Estat, amb sessions previstes a Las Palmas, Tenerife i Astúries.
Aquest itinerari donarà continuïtat a la difusió d'una producció independent impulsada pel talent d'un director santfruitosenc que debuta en el format del llargmetratge amb una història marcada per l'emoció, la memòria i les relacions humanes.