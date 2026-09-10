Sant Vicenç celebrarà diumenge l'Aplec de Castellet amb cultura popular i folklore internacional

Sant Vicenç de Castellet celebrarà aquest diumenge, 13 de setembre, l'Aplec de Castellet, una jornada que reunirà tradició local i folklore internacional amb activitats durant tot el dia. El programa inclou la 54a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, amb cercaviles, la missa solemne al Castellet, una audició de sardanes, actuacions de cultura popular i un espectacle de cloenda a la plaça de l'Onze de Setembre amb la participació de grups de Panamà, Polònia, Mèxic i Catalunya.
Una jornada que començarà al matí
Els actes de l'Aplec de Castellet començaran a 1/4 de 10 del matí a la plaça de l'Església, amb la concentració de Romeus. A 2/4 de 10 s'iniciarà una cercavila fins al Castellet amb els gegants i grallers.
A 1/4 d'11, al Pla de les Vives, es farà un esmorzar amb coca per a tothom. Posteriorment, a les 11, el Castellet acollirà la missa solemne, amb el repartiment de ramets, l'ofrena floral i la cantada del Goig de la Verge de Castellet.
La programació continuarà a les 12 del migdia amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d'Olesa, l'actuació de l'Esbart Dansaire Santvicentí i el Ball dels Barons de Castellet.
Els actes del matí estan organitzats per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Colla de Geganters, amb la col·laboració de l'Esbart Dansaire Santvicentí.
Les Jornades Internacionals Folklòriques, protagonistes al vespre
L'Aplec continuarà a la tarda amb una nova cercavila. A les 6, des de la plaça de l'Ajuntament, els grups participants a les 54es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya recorreran els carrers del municipi fins arribar a la plaça de l'Onze de Setembre.
En aquest punt, a les 7, se celebrarà l'espectacle de cloenda, que reunirà representants del folklore de diferents països i formacions de cultura popular catalana.
Hi participaran Panamà amb Agrupación Folklórica Encantos de Mi Panamá, Polònia amb Artystyczy i Przygoda w Rybniku, Mèxic amb Grupo Folklórico Cielito Lindo, Capgròs Folk - Adifolk, els Gegants i Grallers de Sant Vicenç de Castellet, les Gitanes de Sant Vicenç de Castellet i la Cobla dels Lluïsos de Taradell.
La proposta permetrà compartir en una mateixa jornada les expressions de la cultura popular santvicentina amb les tradicions folklòriques dels grups internacionals convidats.
Bus per pujar al Castellet
Per facilitar els desplaçaments fins als actes del matí, hi haurà servei de bus des de la parada de la plaça del Pi fins al Pla dels Dipòsits. Les sortides estan previstes a les 10 i a 2/4 d'11 del matí, amb baixada a 2/4 de 2 del migdia. Durant la jornada també hi haurà taules, cadires i servei de bar.
En cas de pluja, la missa es farà a l'església i els actes culturals es traslladaran a la Sala de Cal Soler.