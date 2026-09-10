Sant Vicenç de Castellet estrenarà dilluns el nou servei de bus urbà

Sant Vicenç de Castellet posarà en funcionament el proper dilluns 14 de setembre el nou servei de bus urbà del municipi. La iniciativa ha estat presentada per la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, i l'alcalde, Daniel Mauriz, i és fruit d'un conveni entre el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l'Ajuntament, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i l'empresa Sagalés.
El servei funcionarà de dilluns a divendres feiners, entre les 7 del matí i 2/4 de 3 del migdia, i oferirà un recorregut circular amb vint parades repartides per diferents punts del municipi.
Una línia circular amb vint parades
El primer servei sortirà a les 7 hores des de la parada de Carretera Vella - La Farinera i tindrà una freqüència de pas de 45 minuts. El recorregut inclourà dinou aturades addicionals, que permetran connectar diferents zones de Sant Vicenç de Castellet amb les línies de bus i tren que donen servei al municipi.
D'aquesta manera, el nou servei també busca reforçar la intermodalitat del sistema de transport públic. L'últim bus sortirà a 2/4 de 3 i la línia funcionarà tots els mesos de l'any, excepte durant l'agost.
El servei operarà a través de la línia 770 i quedarà integrat en el sistema tarifari de la xarxa de transport públic de Catalunya.
Un vehicle híbrid adaptat
L'operativa anirà a càrrec de 17 Bages Bus, SAU, empresa del Grup Sagalés, que prestarà el servei amb un vehicle híbrid amb capacitat per a vint persones i adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
El cost anual del servei serà de 97.945 euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Amb la posada en marxa del bus urbà, el municipi aposta per la mobilitat sostenible i assumeix voluntàriament la implantació d'un servei de transport públic d'aquestes característiques. La normativa estableix l'obligació de disposar de transport urbà només als municipis de més de 50.000 habitants i a les capitals de comarca.
Títols de transport integrats
En tractar-se d'un servei integrat a la xarxa de transport públic de Catalunya, s'hi podran utilitzar els títols integrats vigents, com la T-usual, T-casual, T-familiar, T-jove i T-dia.
Aquests títols es poden adquirir a les estacions de tren, a l'estació d'autobusos de Manresa i als establiments autoritzats. Els usuaris també podran comprar el bitllet senzill directament a bord del vehicle, en efectiu i amb un canvi màxim de 20 euros.