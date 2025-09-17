Bages Impuls reuneix una cinquantena d'agents turístics per enfortir vincles i generar noves propostes compartides

L'associació Bages Impuls ha aplegat aquest dijous una cinquantena d'agents turístics de la comarca en una nova jornada de treball que ha combinat inspiració, debat i creació de vincles. L'objectiu principal ha estat generar sinergies i impulsar propostes compartides que enforteixin la destinació turística del Bages.
Presentació de l'oferta turística: guia Viu el Bages
La trobada s'ha estructurat en tres blocs diferenciats. En el primer, una desena d'empreses han presentat les seves propostes, recollides a la guia Viu el Bages, que edita anualment Bages Impuls. Entre les experiències destacades hi havia La Ruta del vi del Bages, Descobreix Cardona, Visita a Montserrat, Parc de la Séquia, Castell de Balsareny, Vols en globus, Montserrat North, GeoparcBTT-Rutes SR, DO Pla de Bages en BTT, Immersió a la DO Pla de Bages i les visites i activitats de Món Sant Benet. Aquest bloc ha servit per actualitzar els assistents sobre l'oferta turística comarcal i identificar oportunitats de col·laboració.
Networking amb sabor local
El segon bloc s'ha convertit en un espai de relació i networking, aprofitant un piscolabis generós ofert pel Grup Llobet. Aquest moment informal ha facilitat l'intercanvi d'idees i contactes entre empresaris i representants d'entitats, afavorint la creació de vincles personals i professionals.
Debat sobre reptes i oportunitats
La taula rodona ha estat el tercer i últim bloc, amb una participació molt activa dels assistents. Hi han intervingut Eudard Mata, conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc; Ricard Vilalta, representant de Bages Terra de Vins; Marc Ribas, de l'associació Som terra som salut, i l'arquitecte i urbanista Jordi Ludevid. Els temes de debat, seleccionats a partir d'una enquesta prèvia, s'han organitzat en quatre apartats: el paper de les administracions públiques, mancances i problemàtiques, oportunitats de creixement sostenible i regeneratiu, i transversalitat del sector en l'economia local.
Cloenda i agraïments
El president de Bages Impuls, Ignasi Sala, ha tancat la jornada subratllant la importància d'aquestes trobades: "Són vitals per crear un relat compartit i per conèixer les persones que treballen pel turisme a casa nostra". Sala ha agraït el suport de les empreses i entitats que contribueixen a la consolidació de la destinació turística Bages i a la continuïtat de la guia Viu el Bages.