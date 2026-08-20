CGT Sallent i ASB fan piquets als escorxadors del Bages per denunciar els ERTO

CGT Sallent i Acció Sindical del Bages (ASB) SB han convocat aquest dimecres piquets a les portes de l'Escorxador d'Avinyó i MACOBA per denunciar els ERTO vinculats a la crisi del sector porcí. Una dotzena de persones de les dues organitzacions han repartit octavetes coincidint amb els canvis de torn i han reclamat informació sobre les persones afectades, la durada dels expedients i les mesures aplicades per les empreses.
Repartiment d'octavetes als escorxadors
CGT Sallent i ASB han dut a terme aquest dimecres una acció a les portes de l'Escorxador d'Avinyó i MACOBA en resposta als ERTO del sector carni del Bages arran de la crisi porcina. Una dotzena de persones de les dues organitzacions s'han desplaçat als centres coincidint amb els canvis de torn per repartir octavetes i parlar amb els treballadors.
Els fullets inclouen dades sobre la facturació de les empreses. Segons la informació difosa pels sindicats, l'any passat la facturació de l'Escorxador d'Avinyó va ser de 210,4 milions d'euros, la de MACOBA de 155,8 milions i la de MAFRICA de 150,4 milions.
Les organitzacions també reclamen que els treballadors s'organitzin al marge del que qualifiquen de sindicats "pactistes pro-empresa", en referència a CCOO i UGT.
Reclamen informació sobre els ERTO
Segons expliquen CGT Sallent i ASB, els afiliats dels escorxadors els van informar dels ERTO a finals de juliol. Ara reclamen transparència sobre els expedients i volen saber quines persones hi estan afectades, durant quant de temps, quines mesures s'estan aplicant i quines garanties s'han exigit a les empreses.
Els sindicats consideren que una situació que afecta els llocs de treball i un sector que qualifiquen d'estratègic per al Bages no pot estar envoltada de poca informació pública.
En aquest sentit, assenyalen que els treballadors del sector porcí representen el 30% de la població activa de la comarca i denuncien unes condicions laborals marcades, segons les seves organitzacions, pels salaris baixos, els ritmes de treball intensos, les externalitzacions, les ETT, la inseguretat laboral i problemes de salut física i mental.
Denúncies contra les condicions laborals
CGT Sallent i ASB també denuncien que la crisi no ha de comportar un empitjorament de les condicions de treball. En un comunicat difós fa uns dies, les dues organitzacions afirmaven que "si la crisi afecta els marges de benefici de les empreses, no pot ser que la primera conseqüència recaigui sobre els treballadors i les treballadores".
ASB manté, a més, un conflicte amb MACOBA per denunciar presumptes incompliments del conveni i vulneracions de drets laborals. Les organitzacions també afirmen que MACOBA ha iniciat una repressió sindical contra un treballador que, segons expliquen, va ser acomiadat després d'haver-se informat sobre la reducció d'hores vinculada a l'ERTO.
Paral·lelament, CGT Sallent acompanya un conflicte amb ONET MTL, empresa encarregada del servei de neteja de l'escorxador MAFRICA, arran de les denúncies formulades per treballadores.