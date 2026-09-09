El Bages obre la tercera edició dels ajuts InnoBages amb 30.800 euros

El Consell Comarcal del Bages ha obert la tercera edició dels Ajuts InnoBages, una línia destinada a reforçar la col·laboració entre la recerca universitària en l'àmbit industrial i el teixit empresarial de la comarca. La convocatòria d'aquest 2026 compta amb una dotació de 30.800 euros, 7.400 euros més que l'any anterior, i també vol facilitar la incorporació d'estudiants dels màsters oficials de l'EPSEM-UPC Manresa a projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
Els projectes de recerca rebran fins a 2.000 euros
L'increment de la dotació permet reforçar especialment els ajuts destinats als projectes de recerca vinculats als màsters oficials de l'EPSEM-UPC Manresa. En aquesta primera fase, l'import màxim per projecte passa dels 1.500 als 2.000 euros, amb una dotació total de fins a 14.000 euros.
Els projectes hauran de ser liderats per Personal Docent i Investigador (PDI) de l'EPSEM-UPC Manresa i hauran de comptar amb la col·laboració formal d'una empresa, preferentment ubicada al Bages.
L'objectiu és afavorir que el coneixement i la recerca generats a la universitat puguin donar resposta a necessitats i reptes reals del teixit industrial de la comarca.
Els estudiants podran incorporar-se als projectes
La convocatòria comptarà amb una segona fase destinada als estudiants matriculats als màsters oficials de l'EPSEM-UPC Manresa. Els alumnes seleccionats podran incorporar-se als projectes de recerca que hagin estat escollits en la primera fase. Cada estudiant seleccionat rebrà un ajut de 2.400 euros, amb una dotació màxima de 16.800 euros per a aquesta segona fase.
El termini perquè els estudiants presentin les seves sol·licituds s'obrirà durant el mes d'octubre, un cop es coneguin els projectes seleccionats, mentre que la resolució definitiva està prevista per al novembre.
Nou projectes impulsats en les dues primeres edicions
La tercera convocatòria arriba després dels resultats de les dues primeres edicions d'InnoBages. En aquest període s'hi han invertit més de 36.000 euros, que han permès donar suport a nou projectes de recerca.
El programa també ha contribuït a reforçar la relació entre el món universitari i l'empresarial. Cinc empreses que fins aleshores no havien col·laborat amb projectes de recerca de la UPC han participat en iniciatives a través dels ajuts.
Al mateix temps, cinc dels estudiants que hi han participat han continuat posteriorment la seva trajectòria investigadora com a doctorands.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 25 de setembre
El termini per presentar els projectes corresponents a la primera fase està obert de l'1 al 25 de setembre. Les sol·licituds es poden presentar al Registre del Consell Comarcal del Bages, tant presencialment com telemàticament. La documentació, els formularis i tota la informació de la convocatòria es poden consultar a través de FormaBages.
Els ajuts InnoBages compten amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i mantenen la col·laboració de PIMEC Catalunya Central i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, que també participen en el procés d'avaluació de les propostes.
Amb aquesta tercera edició, el Consell Comarcal del Bages vol consolidar InnoBages com una eina per acostar universitat i empresa, afavorir la transferència de coneixement cap a la indústria i generar noves oportunitats perquè la recerca i el talent contribueixin al desenvolupament econòmic i tecnològic de la comarca.