La CGT denuncia deficiències en la implantació del nou concurs del SEM a la Catalunya Central

La secció sindical de la CGT de TSC Bages, Moianès i Calaf denuncia diverses deficiències en la implantació del nou concurs de transport sanitari de Catalunya, conegut com a TS25, que va començar el passat 10 de juny. Prop de tres mesos després de l'inici del servei, els representants dels treballadors consideren que encara persisteixen problemes que afecten tant les condicions laborals de la plantilla com el correcte desenvolupament del transport sanitari. La secció sindical, que compta amb set dels nou delegats de l'empresa, reclama a TSC i a les administracions responsables que adoptin mesures immediates.
Segons la CGT, una de les principals problemàtiques és la manca de material sanitari a les bases, una situació que dificulta la reposició de les ambulàncies i impedeix, segons denuncia, garantir que les unitats disposin de les dotacions completes. El sindicat assegura que, tot i haver transcorregut més de dos mesos des de l'inici del TS25, encara hi ha material que no ha arribat a les bases.
La representació sindical considera que aquesta situació pot acabar afectant tant els professionals com la ciutadania i reclama que totes les unitats disposin "de manera immediata i permanent" de la totalitat del material previst per poder prestar el servei amb totes les garanties.
Treballadors sense la nova uniformitat
La CGT també posa el focus en la uniformitat de la plantilla. Segons explica, els treballadors van facilitar a l'empresa el seu tallatge fa mesos, però encara hi ha professionals que no disposen de la roba corresponent al nou concurs i que es veuen obligats a continuar utilitzant l'antiga uniformitat.
El sindicat considera que el problema no és únicament una qüestió d'imatge o d'adaptació al nou servei, sinó que pot tenir conseqüències en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que denuncia possibles mancances en determinats equips de protecció individual (EPI). La CGT sosté que l'empresa hauria d'haver garantit des de l'inici del TS25 que tota la plantilla disposés de la uniformitat i dels equips de protecció necessaris per desenvolupar la seva activitat.
Aquesta situació, segons la secció sindical, ja ha estat denunciada davant la Inspecció de Treball pel risc que pot comportar per als professionals.
La CGT alerta d'un canvi en les relacions laborals
Més enllà de les mancances materials, els representants de la CGT asseguren que des de l'inici del TS25 han detectat un canvi en les dinàmiques de l'empresa respecte dels drets laborals de la plantilla. Un dels principals conflictes té a veure amb el pagament de les dietes, que la representació sindical considera un dret recollit en el conveni col·lectiu del transport sanitari.
La CGT afirma que l'empresa ha manifestat que el seu objectiu és intentar no abonar aquestes dietes, malgrat conèixer, segons el sindicat, que formen part dels drets establerts en el conveni. Davant d'aquesta situació, els representants dels treballadors asseguren que ja han advertit l'empresa de la possibilitat de judicialitzar el conflicte si no es dona compliment a aquest dret.
La secció sindical considera especialment preocupant haver d'arribar a plantejar accions judicials per reclamar drets que ja estan reconeguts en el conveni col·lectiu.
Reclamacions pendents de resolució
La CGT assegura que els problemes denunciats no són casos aïllats i que la secció sindical ja ha presentat diverses denúncies i reclamacions davant les situacions detectades. Segons els delegats, en diferents ocasions l'empresa ha manifestat inicialment la voluntat de buscar solucions i evitar arribar a la via judicial, però la representació sindical denuncia que, en la pràctica, hi ha una manca de resposta efectiva.
Un dels exemples que posa sobre la taula és el reconeixement de les antiguitats dels treballadors. Segons els delegats, l'empresa ha expressat la voluntat d'arribar a un acord, però els treballadors afectats acumulen mesos d'espera sense una solució efectiva.
Per a la CGT, aquesta manera d'abordar les reclamacions fa que qüestions que es podrien resoldre mitjançant el diàleg i el compliment de la normativa acabin derivant en reclamacions formals i, finalment, en processos judicials.
Reclamació de solucions immediates
Davant d'aquesta situació, la secció sindical reclama a TSC que garanteixi que totes les ambulàncies disposin de tot el material necessari, que resolgui les mancances de material i EPI i que tota la plantilla disposi de la uniformitat corresponent al nou concurs.
També exigeix que es respectin i abonin les dietes establertes pel conveni col·lectiu, que es resolguin les reclamacions relatives a les antiguitats i que l'empresa adopti una actitud de diàleg i resolució dels conflictes que eviti, segons la CGT, que els treballadors es vegin obligats a recórrer sistemàticament a la via judicial per defensar els seus drets.
La secció sindical recorda que el transport sanitari és un servei essencial i considera que garantir unes condicions laborals adequades i proporcionar als professionals els recursos necessaris és també imprescindible per assegurar un servei de qualitat i amb garanties per a la ciutadania.
Per aquest motiu, la CGT reclama que l'empresa i les administracions responsables del servei actuïn amb diligència, resolguin les mancances denunciades i garanteixin que el TS25 es desenvolupi amb els recursos materials necessaris i amb ple respecte pels drets dels treballadors i treballadores.