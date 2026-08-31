Les Botigues al carrer i el Tast de Rebaixes tancaran la campanya d'estiu a Manresa

Manresa acomiadarà la temporada de rebaixes amb una nova edició de les Botigues al carrer, una iniciativa impulsada per la UBIC Manresa Comerç que tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre. Durant aquestes dues jornades, els establiments participants traslladaran part de la seva oferta a l'exterior dels locals per liquidar els últims estocs de temporada amb descomptes especials.
La proposta convertirà els principals eixos comercials de la ciutat en un gran aparador a l'aire lliure, amb l'objectiu d'oferir una última oportunitat per aprofitar les rebaixes i, al mateix temps, fomentar les compres al comerç de proximitat. La iniciativa també pretén animar la ciutadania a passejar pels carrers de Manresa i descobrir l'oferta dels establiments locals abans de l'inici de la nova temporada.
Comerç i gastronomia de la mà
La jornada de divendres es complementarà amb una nova edició del Tast de Rebaixes, una proposta que combina compres i restauració a la zona del passeig Pere III i els seus entorns. Els participants podran gaudir d'una tapa i una beguda per 4 euros en diversos establiments de la ciutat.
En aquesta edició hi prendran part Miami, El Celler del Bages, Xaloc, Ibericus, Bar Òscar, El Casinet, Circus, Kursaal Espai Gastronòmic, Gustatio i Yikou, que oferiran diferents propostes gastronòmiques al llarg de la jornada.
Una aposta per dinamitzar el comerç local
Les Botigues al carrer formen part de les accions de dinamització que la UBIC impulsa periòdicament per reforçar l'activitat comercial de la ciutat. Amb aquesta campanya, l'entitat busca donar sortida als darrers articles de la temporada d'estiu i, alhora, posar en valor el paper del comerç local com a element dinamitzador de la vida urbana.
La combinació de promocions comercials i activitats complementàries ha convertit aquesta cita en una de les propostes habituals del calendari comercial manresà, que enguany tornarà a posar el focus en l'oferta de proximitat i en l'experiència de compra als carrers de la ciutat.