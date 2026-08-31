Santpedor impulsarà un curs gratuït de monitoratge esportiu per a joves

Santpedor oferirà aquesta tardor un curs gratuït de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu amb l'objectiu de facilitar la formació i la inserció laboral de joves interessats en el món de l'esport i l'educació esportiva. La proposta és una iniciativa de l'Ajuntament de Santpedor, en coordinació amb el Consell Esportiu del Bages i el Consell Comarcal del Bages, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Esportiu del Bages i la Generalitat de Catalunya.
La formació es desenvoluparà entre el 21 de setembre i el 21 de novembre i, un cop superada, permetrà la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC), un requisit necessari per exercir professionalment en determinats àmbits esportius.
Una oportunitat per formar-se i accedir al mercat laboral
La regidora d'Ocupació i Joventut de Santpedor, Marijó Aubarell, ha destacat que el curs és "una aposta conjunta de les àrees d'Ocupació i Joventut per donar resposta a la necessitat de formació en l'àmbit de monitoratge esportiu i facilitar la inserció laboral del jovent".
Segons la regidora, la iniciativa vol esdevenir també una porta d'entrada al món professional per als participants. "Volem que sigui una oportunitat perquè nois i noies interessats en l'educació esportiva adquireixin les competències necessàries i trobin en aquesta formació un punt de partida per a la seva trajectòria professional", ha afirmat.
Requisits i termini d'inscripció
Per poder participar en el curs cal tenir com a mínim 16 anys. En el cas dels menors d'edat, serà necessari presentar una autorització del pare, mare o tutor legal. També caldrà acreditar la possessió del títol de Graduat Escolar o d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i adjuntar el formulari corresponent a la instància genèrica d'inscripció.
Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció. El termini per formalitzar la reserva finalitzarà el 10 de setembre. Un cop es completin les places disponibles, les noves sol·licituds passaran a formar part d'una llista d'espera per cobrir possibles vacants.
L'Ajuntament de Santpedor anima les persones interessades a tramitar la seva inscripció a través de la seu electrònica municipal, on es pot consultar tota la informació relacionada amb aquesta nova proposta formativa.