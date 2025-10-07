Adbisio ETL Global, nou patrocinador del waterpolo manresà

Adbisio ETL Global, firma de referència en assessorament empresarial a la Catalunya Central, és el nou patrocinador de l'equip absolut de waterpolo del Club Natació Manresa. L'acord suposa un impuls per al conjunt manresà, que aquesta temporada debuta a la Lliga Estatal després d'assolir l'ascens a la Segona Divisió com a campió de la Lliga Catalana de Primera Divisió.
Un nou nom per a una nova etapa esportiva
Amb aquest acord, l'equip passa a competir sota la denominació Adbisio ETL Global CN Manresa, una aliança que simbolitza la unió entre el teixit empresarial i l'esport local. L'acte de signatura s'ha celebrat a les oficines del club amb la presència de l'alcalde Marc Aloy, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, el president del CN Manresa, Jordi Serracanta, i els socis d'Adbisio ETL Global Agustí Puigdellívol, Robert Gonfaus, Dolors Poveda i Sílvia Crespo.
Després de l'acord, els representants institucionals i empresarials s'han unit a l'equip tècnic i als jugadors per a la sessió de fotos oficials. Tant el club com l'empresa han coincidit a destacar els valors compartits de lideratge, esforç i compromís amb el territori.
Reptes i objectius a la Segona Divisió
El debut de l'Adbisio ETL Global CN Manresa serà diumenge 12 d'octubre a la piscina madrilenya del Real Canoe NC B, dins del grup B de la Segona Divisió estatal, amb un total de setze equips participants. En aquesta primera fase, els manresans competiran amb conjunts d'arreu de l'Estat, entre els quals hi ha DN Portugalete, CW Elx, CD Málaga o CN Ciudad de Alcorcón.
L'equip, dirigit per David Torilo, que pren el relleu de Jordi López, afronta el repte amb una base consolidada de jugadors formats al planter manresà i reforços puntuals per mantenir el nivell competitiu. Després de la primera fase, els encreuaments podrien portar-los a enfrontar-se amb rivals com el CN Metropole o el CW Dos Hermanas.
Un patrocini arrelat al territori
Per a Adbisio ETL Global, aquest patrocini representa una aposta per l'esport de proximitat i pel foment de valors com la superació i el treball en equip. L'empresa, nascuda el 2023 de la fusió de Gros Monserrat i Cervera & Gonfaus, s'ha consolidat com un despatx de referència en assessorament empresarial a la Catalunya Central, amb una oferta integral que abasta àrees fiscals, laborals, jurídiques i estratègiques.
El president del CN Manresa, Jordi Serracanta, ha destacat que "aquesta col·laboració reforça el projecte esportiu i ens permet continuar creixent com a entitat referent en el món del waterpolo". Per la seva banda, Agustí Puigdellívol ha subratllat la importància de "donar suport a iniciatives que contribueixen a dinamitzar el nostre territori i a projectar-lo més enllà de l'àmbit local".
El retorn del CN Manresa a l'escena estatal
Després de diversos anys de treball i consolidació esportiva, el CN Manresa torna a competir a escala estatal. El club aposta per un projecte basat en la formació, el talent de la casa i la implicació de la comunitat esportiva. Amb l'entrada d'Adbisio ETL Global com a patrocinador principal, el conjunt manresà inicia una nova etapa amb la mirada posada en mantenir la categoria i seguir fent créixer el waterpolo a la ciutat.