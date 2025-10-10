El Baxi Manresa es concentra en el Granada i no pensa en el Hapoel

El Baxi Manresa tanca la segona de les vuit setmanes consecutives amb doble enfrontament rebent la visita del Coviran Granada (dissabte, 20.45h. DAZN). Malgrat el rebombori que continua generant el partit del proper dimecres contra el Hapoel Jerusalem, l'equip bagenc se centra el present. Els manresans buscaran la primera victòria a la Lliga Endesa després que dimecres sumessin el primer triomf a l'Eurocup.
Gustav Knudsen continua com a única baixa del Baxi Manresa. El danès ha entrat a la darrera fase de la seva recuperació. La resta de la plantilla està a la disposició de Diego Ocampo que no es queixa del calendari ni de l'acumulació de partits.
Dimecres passat, el Baxi Manresa va sumar la primera victòria de la temporada. Per a Ocampo "això ajuda a generar confiança. Encara que digui que guanyar o perdre no és el més important sí que és important perquè ajuda a generar confiança. Som en una fase en què l'important és saber què és important per posar-hi l'atenció". El tècnic de l'equip manresà creu que en aquests moments l'important és que els seus jugadors estiguin atents en el rebot, en la pressió i en poder córrer. El gallec ha reiterat un cop més en l'esforç que fins ara ha mostrat tota la seva plantilla.
En un escenari on el Baxi Manresa juga dues competicions, Ocampo no en prioritza una per sobre l'altra. "Per a mi són iguals. Però dins aquesta igualtat l'objectiu principal és aconseguir catorze victòries per seguir a l'ACB. I també m'interessa jugar com volem jugar", ha expressat l'entrenador de l'equip bagenc.
El Coviran Granada supera el Baxi Manresa en nombre de fitxatges aquesta temporada amb un total de nou incorporacions. L'equip andalús havia descendit inicialment a Primera FEB però va ser repescat per jugar la Lliga Endesa. Aquesta repesca es va produir perquè el Betis, l'equip que havia ascendit, no va complir els requisits per materialitzar l'ascens. Aquest gir de guió va obligar a fer una replanificació per poder afrontar la Lliga Endesa amb garanties.
Ramón Díaz, entrenador del Coviran Granada, compta amb tots els seus jugadors a qui veu "bé de salut i amb bon ànim. Les dinàmiques d'entrenament són molt positives i estic molt content amb la dinàmica de l'equip". Díaz defineix el Nou Congost com "una pista calenta i amb una atmosfera de bàsquet molt bonica".
Les claus del partit passaran segons Díaz "anul·lar el seu ritme de joc, sobretot al començament del partit, perquè ells no se sentin còmodes. El que sàpiga aturar millor les qualitats del rival s'endurà la victòria". Ocampo creu que el Coviran Granada és una equip "amb una gran identitat defensiva. Tenen jugadors amb un gran esperit i això fa que els nous hagin entès molt ràpid el què és el Granada".
Antonio Conde, Jorge Martínez i Esperanza Mendoza arbitraran el partit.