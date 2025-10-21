21 de octubre de 2025

El Baxi Manresa haurà de jugar a Jerusalem el 30 de desembre

L'Eurolliga permet als equips israelians jugar novament a casa seva

  • El Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem es va jugar sense públic -

Publicat el 21 d’octubre de 2025 a les 17:38
Actualitzat el 21 d’octubre de 2025 a les 17:45

L'Eurolliga, que també gestiona l'Eurocup, ha decidit aquest dimarts al matí aixecar les restriccions als equips israelians que podran jugar novament als seus propis pavellons a partir del dia 1 de desembre. D'aquesta forma, el Baxi Manresa haurà de viatjar a Jerusalem el dia 30 de desembre per disputar el partit de la dotzena jornada de l'Eurocup quan inicialment havia de viatjar a Belgrad.

Aquest canvi d'escenari, suposa, a part d'un viatge més llarg, un possible perjudici econòmic a l'entitat bagenca. Segons explica el Ganxo, el Baxi Manresa ja havia pagat el desplaçament a Belgrad.

La visita del Hapoel Jerusalem va provocar manifestacions i protestes de col·lectius com Boicot ICL i Zona Roja disconformes amb la presència d'equips israelians a les competicions continentals. Les protestes van implicar que el darrer partit del Baxi Manresa es jugués a porta tancada i la zona del Congost quedés bunqueritzada. Després de la decisió de l'Eurolliga s'ha passat d'una petició de demanar l'expulsió dels conjunts hebreus del tornejos internacionals a permetre'ls que tornin a les seves pistes.

