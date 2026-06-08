El CN Manresa debuta amb bons resultats al Català d'Aigües Obertes d'Amposta

El Club Natació Manresa va completar diumenge una destacada actuació en el Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes disputat a Amposta, en el que suposava l'estrena del club en aquest tipus de competició.
L'expedició manresana, formada per set nedadors, va afrontar un exigent recorregut de 5.000 metres a les aigües del riu Ebre i va deixar bones sensacions tant pels resultats com per la capacitat d'adaptació mostrada en una disciplina especialment dura i canviant.
Joan Perramon brilla en categoria infantil
La millor actuació del Club Natació Manresa va arribar en categoria infantil de la mà de Joan Perramon, que va signar una excel·lent vuitena posició final amb un temps d'1h08'07" i es va situar entre els deu millors nedadors catalans de la categoria.
També en categoria infantil, Arnau Zumaquero va finalitzar en una meritòria catorzena posició amb un registre d'1h11'55", mentre que Roc Martín va acabar vintè amb un temps d'1h20'32".
En categoria femenina infantil, Yanay Jaramillo va aconseguir una destacada catorzena plaça després d'aturar el cronòmetre en 1h16'33".
Per la seva banda, el nedador més jove de l'expedició, Aleix Ubach, nascut l'any 2013, va haver de retirar-se al final de la segona volta a causa de la duresa del corrent, tot i sumar una valuosa experiència competitiva.
Bon paper dels júniors manresans
En categoria júnior, Jan Díez va completar una actuació molt sòlida que li va valer la dinovena posició de Catalunya amb un temps d'1h07'13". El seu company Arnau Dalmau va finalitzar els cinc quilòmetres en vint-i-dosena posició amb una marca d'1h11'51".
Una competició marcada per l'exigència del riu
El Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes es va disputar a les instal·lacions del Club Nàutic Amposta amb la participació d'un llarg centenar d'esportistes. La competició es va desenvolupar en tres sortides diferenciades -masculina, femenina i infantil- i amb una temperatura de l'aigua de 27 graus.
Més enllà de les classificacions, des del club es valora especialment l'experiència acumulada en un medi tan exigent com el riu Ebre, que servirà també com a preparació de cara als propers Campionats de Catalunya de piscina.