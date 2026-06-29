El Covisa Manresa completa la plantilla amb el jove Pol Comes, format al club des del 2016

El Covisa Manresa ha completat la plantilla per a la temporada 2026-27 amb la incorporació de Pol Comes al primer equip. El jugador vigatà, procedent del juvenil, culmina així una trajectòria de deu anys al club, on va ingressar el 2016 en categoria alevina i ha anat progressant per totes les categories de formació.
Un jugador de la casa per completar l'equip
Amb l'ascens de Pol Comes, el conjunt manresà dona per tancada una plantilla formada per catorze jugadors, tot i que la direcció tècnica mantindrà una llicència vacant per si fos necessari reforçar l'equip durant el transcurs de la temporada.
Comes, natural de Vic, és un dels futbolistes formats íntegrament al planter del club i arriba al primer equip després d'haver completat la seva etapa al juvenil.
Catorze jugadors per afrontar la temporada
La plantilla del Covisa Manresa per al curs 2026-27 queda integrada pels jugadors renovats Asís, Ambros, Aaron, Mellado, Uri i Cella, als quals s'afegeixen vuit incorporacions.
A més de Pol Comes, s'han incorporat Hermosel, procedent del Mataró; Eudald, del CN Caldes; Herrerías, del Vilomara; Pol López, de l'AS Roma; Terri, que torna després d'un any sabàtic, i els juvenils Dídac i David.
Amb aquest grup de catorze jugadors, el Covisa Manresa dona per configurat el seu equip per afrontar la temporada vinent.