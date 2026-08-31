El Covisa Manresa visita el Montbui en el segon test de pretemporada

El Covisa Manresa afrontarà aquest dimarts el seu segon compromís de pretemporada amb una visita al pavelló Mont-Aqua de Santa Margarida de Montbui, on s'enfrontarà al FS Montbui a partir de 3/4 de 9 del vespre. El conjunt manresà arriba al partit després de caure amb contundència davant el Barça Atlètic en el Trofeu Les Codines, en un duel en què no va poder competir de tu a tu amb el filial blaugrana.
L'enfrontament servirà perquè l'equip de Xavi Santaella continuï acumulant minuts i rodatge en les primeres setmanes de preparació. El tècnic manté les baixes d'Eudald Ripollès i Pol Comes, motiu pel qual es preveu novament la presència de diversos jugadors juvenils a la convocatòria.
Rotacions per evitar riscos
Malgrat disposar d'una plantilla àmplia, Santaella no vol assumir riscos innecessaris en aquesta fase inicial del curs. La intenció del cos tècnic és repartir els minuts entre els jugadors disponibles i continuar fent rotacions constants per avançar en la posada a punt física de l'equip.
El partit davant el Montbui serà també una oportunitat per corregir aspectes detectats en l'estrena de la pretemporada i per seguir integrant els joves que aquests dies estan treballant amb el primer equip.
Un rival acabat d'arribar a la categoria
El FS Montbui afronta la nova temporada amb la il·lusió d'haver aconseguit recentment l'ascens a la Tercera Divisió nacional. El conjunt anoienc compartirà grup amb diversos equips de la Catalunya Central, com el Futsal Vilomara, l'Athletic Vilatorrada, el Solsona o l'Esparreguera, a més d'altres rivals com el Lleida, el Sant Sadurní, el Salou, l'Alforja, el Frederic Mistral, l'Eixample, el Castelldefels XBuyer, el Barri Riera, l'Andorra, la Seu d'Urgell i el Balaguer.
Per al Covisa Manresa, el duel de Montbui serà una nova prova abans de continuar la preparació aquest dissabte a la pista del Ripollet, un dels equips que aquesta temporada tornarà a coincidir amb els manresans a la competició.